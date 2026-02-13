Newsletter

13 Febbraio 2026

Allwyn annuncia il pricing delle sue note senior garantite e dell’add-on del term loan B senior garantito

Allwyn International AG ha annunciato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha definito il prezzo della propria offerta di €550 milioni di valore nominale complessivo di note senior garantite al

13 Febbraio 2026

Allwyn International AG ha annunciato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha definito il prezzo della propria offerta di €550 milioni di valore nominale complessivo di note senior garantite al 4,625% con scadenza 2031 a un prezzo di emissione pari al 100% e completato con successo il collocamento del nuovo add-on fungibile di €100 milioni al proprio term loan B senior garantito in euro esistente da €925 milioni, con margine E+300 bps e scadenza 2032 (l’“EUR TLB Add-on”).

L’ammontare complessivo delle note da emettere è stato aumentato rispetto alla dimensione dell’Offerta precedentemente annunciata, pari a €500 milioni. L’emissione delle Note è prevista per il 20 febbraio 2025.

I proventi derivanti dalle note, insieme ai finanziamenti dell’EUR TLB Add-on, saranno utilizzati per soddisfare integralmente il pagamento in contanti di €456 milioni dovuto agli azionisti di OPAP S.A. che, a seguito dell’assemblea generale straordinaria del 7 gennaio 2026, hanno esercitato il diritto di recesso per cedere le proprie azioni OPAP in cambio di un’alternativa in contanti pari a €19,04 per azione, per coprire determinati costi, commissioni e spese sostenuti in relazione all’Offerta, all’EUR TLB Add-on e alle operazioni correlate, per rimborsare l’indebitamento nell’ambito della linea di credito revolving della Società e per finalità aziendali generali.

 

