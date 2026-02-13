Allwyn annuncia il pricing delle sue note senior garantite e dell’add-on del term loan B senior garantito

Allwyn International AG ha annunciato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha definito il prezzo della propria offerta di €550 milioni di valore nominale complessivo di note senior garantite al

Allwyn International AG ha annunciato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha definito il prezzo della propria offerta di €550 milioni di valore nominale complessivo di note senior garantite al 4,625% con scadenza 2031 a un prezzo di emissione pari al 100% e completato con successo il collocamento del nuovo add-on fungibile di €100 milioni al proprio term loan B senior garantito in euro esistente da €925 milioni, con margine E+300 bps e scadenza 2032 (l’“EUR TLB Add-on”).

L’ammontare complessivo delle note da emettere è stato aumentato rispetto alla dimensione dell’Offerta precedentemente annunciata, pari a €500 milioni. L’emissione delle Note è prevista per il 20 febbraio 2025.

I proventi derivanti dalle note, insieme ai finanziamenti dell’EUR TLB Add-on, saranno utilizzati per soddisfare integralmente il pagamento in contanti di €456 milioni dovuto agli azionisti di OPAP S.A. che, a seguito dell’assemblea generale straordinaria del 7 gennaio 2026, hanno esercitato il diritto di recesso per cedere le proprie azioni OPAP in cambio di un’alternativa in contanti pari a €19,04 per azione, per coprire determinati costi, commissioni e spese sostenuti in relazione all’Offerta, all’EUR TLB Add-on e alle operazioni correlate, per rimborsare l’indebitamento nell’ambito della linea di credito revolving della Società e per finalità aziendali generali.

