Allwyn annuncia il lancio di un’offerta di note senior garantite e di un’estensione del Term Loan B senior garantito

11 Febbraio 2026 - 04:08
Allwyn International AG ha annunciato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha avviato un’offerta di 500 milioni di euro in valore nominale complessivo di note senior garantite e intende stipulare
Allwyn International AG ha annunciato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha avviato un’offerta di 500 milioni di euro in valore nominale complessivo di note senior garantite e intende stipulare un nuovo add‑on fungibile da 100 milioni di euro al Term Loan B senior garantito esistente da 925 milioni di euro, con scadenza 2032 (l’“EUR TLB Add‑on”).
I proventi derivanti dalle note, insieme ai finanziamenti ottenuti tramite l’EUR TLB Add‑on, saranno utilizzati per:
I proventi delle note e dell’EUR TLB Add‑on sono inoltre destinati a sostituire integralmente gli impegni di finanziamento assunti per un bridge loan senior garantito previsto in relazione al Cash Exit Payment.
PressGiochi