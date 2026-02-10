Newsletter

11 Febbraio 2026

Allwyn annuncia il lancio di un’offerta di note senior garantite e di un’estensione del Term Loan B senior garantito

Allwyn International AG ha annunciato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha avviato un’offerta di 500 milioni di euro in valore nominale complessivo di note senior garantite e intende stipulare

10 Febbraio 2026

Allwyn International AG ha annunciato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha avviato un’offerta di 500 milioni di euro in valore nominale complessivo di note senior garantite e intende stipulare un nuovo add‑on fungibile da 100 milioni di euro al Term Loan B senior garantito esistente da 925 milioni di euro, con scadenza 2032 (l’“EUR TLB Add‑on”).

I proventi derivanti dalle note, insieme ai finanziamenti ottenuti tramite l’EUR TLB Add‑on, saranno utilizzati per:

  • soddisfare integralmente i 456 milioni di euro dovuti agli azionisti di OPAP S.A. (“OPAP”) che, dopo l’assemblea straordinaria del 7 gennaio 2026, hanno esercitato il diritto di recesso cedendo le proprie azioni al prezzo di 19,04 € per azione (il “Cash Exit Payment”);
  • coprire determinati costi, commissioni e spese legati all’Offerta, all’EUR TLB Add‑on e alle operazioni correlate;
  • rimborsare parte dell’indebitamento della Società relativo alla linea di credito revolving;
  • finanziare esigenze generali di gestione aziendale.

I proventi delle note e dell’EUR TLB Add‑on sono inoltre destinati a sostituire integralmente gli impegni di finanziamento assunti per un bridge loan senior garantito previsto in relazione al Cash Exit Payment.

 

