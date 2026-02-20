Allwyn annuncia il completamento dell’emissione di obbligazioni senior garantite per 550 milioni di euro

Allwyn International AG ha annunciato oggi che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha completato l’offerta precedentemente annunciata di obbligazioni senior garantite al 4,625% con scadenza 2031 per un importo complessivo

Allwyn International AG ha annunciato oggi che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha completato l’offerta precedentemente annunciata di obbligazioni senior garantite al 4,625% con scadenza 2031 per un importo complessivo di 550 milioni di euro, emesse a un prezzo pari al 100% del valore nominale. Come già comunicato, l’ammontare complessivo in linea capitale delle Obbligazioni è stato aumentato rispetto ai 500 milioni di euro inizialmente annunciati. Ciò fa seguito alla determinazione del prezzo del nuovo aumento fungibile di 100 milioni di euro relativo al prestito senior garantito term loan B esistente di 925 milioni di euro, a E+300 punti base, con scadenza 2032 (l’“EUR TLB Add-on”), avvenuta il 12 febbraio 2025.

I proventi delle Obbligazioni, unitamente ai fondi ottenuti tramite l’EUR TLB Add-on, saranno utilizzati per finanziare integralmente i 456 milioni di euro di corrispettivo in contanti dovuti agli azionisti di OPAP S.A. che, a seguito dell’assemblea generale straordinaria di OPAP tenutasi il 7 gennaio 2026, hanno esercitato il diritto di recesso cedendo le proprie azioni per un corrispettivo in contanti pari a 19,04 euro per azione, per pagare determinati costi, commissioni e spese sostenuti in relazione all’Offerta, all’EUR TLB Add-on, alla business combination con OPAP e alle operazioni correlate, per rimborsare l’indebitamento nell’ambito della linea di credito revolving della Società e per finalità aziendali generali.

Kenneth Morton, CFO di Allwyn, ha commentato: “Siamo soddisfatti della forte domanda da parte degli investitori per l’operazione sia nel mercato obbligazionario sia in quello dei prestiti istituzionali, che sottolinea ancora una volta la fiducia nel business di Allwyn nonché nei benefici strategici e finanziari della combinazione Allwyn–OPAP e della quotazione dell’entità combinata.

Continuiamo a guardare con fiducia al completamento della combinazione e siamo entusiasti delle prospettive della nuova Allwyn integrata.”

