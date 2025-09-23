Allwyn acquisisce una quota di maggioranza in PrizePicks con una valutazione di 2,5 miliardi di dollari

Allwyn International, leader nel settore delle lotterie ha confermato i piani per acquisire una quota di maggioranza del 62,3% in PrizePicks, il principale operatore nordamericano di fantasy sport giornalieri, in un accordo che valuta l’azienda almeno 2,5 miliardi di dollari.

Il pagamento iniziale sarà di 1,6 miliardi di dollari in contanti. L’accordo, annunciato tramite un comunicato stampa di Allwyn, include anche la possibilità di pagamenti legati alle performance, che potrebbero portare la valutazione totale implicita di PrizePicks oltre i 4 miliardi di dollari nei prossimi tre anni.

Questo sarà possibile grazie a un accordo secondario nell’ambito dell’acquisizione. Gli azionisti venditori di PrizePicks potrebbero avere diritto a pagamenti aggiuntivi fino a 1 miliardo di dollari nel 2029, in base ai risultati dell’azienda tra il 2026 e il 2028.

Si tratta del più grande investimento di Allwyn negli Stati Uniti finora e rappresenta un passo importante al di fuori del tradizionale settore delle lotterie, puntando più ampiamente al mercato dello sport e dell’intrattenimento.

Fondata nel 2015, PrizePicks si è affermata nel fantasy sport giornaliero grazie a formati innovativi come i concorsi gratuiti e un modello peer-to-peer in stile torneo che consente ai fan di sfidarsi direttamente tra loro.

Il direttore degli investimenti di Allwyn, Stepan Dlouhy, ha dichiarato: “L’acquisizione di PrizePicks dimostra la nostra capacità di realizzare una strategia di investimento ambiziosa. Il mercato del gioco e dell’intrattenimento negli Stati Uniti è sempre stato un’opportunità interessante, e il nostro obiettivo è stato quello di trovare i giusti punti di ingresso.”

Presente in oltre 45 giurisdizioni, la piattaforma è cresciuta rapidamente, registrando una forte crescita dei ricavi e della redditività, e costruendo una comunità fedele di milioni di utenti. La chiusura della transazione è prevista per la prima metà del 2026, subordinatamente alle approvazioni normative.

PrizePicks, che ha recentemente ottenuto due nuove licenze, continuerà a operare in modo indipendente e con la stessa leadership. L’amministratore delegato Mike Ybarra resterà al suo posto, e il cofondatore Adam Wexler rimarrà nel consiglio di amministrazione.

Allwyn userà la propria esperienza e risorse per aiutare PrizePicks a crescere, raggiungere più utenti e ampliare i suoi servizi.

A luglio, Allwyn ha venduto le sue attività nei casinò in Germania e Australia. Inoltre, ha acquistato l’intera quota di Stoiximan, operatore di scommesse online in Grecia e Cipro.

Ex Sazka, Allwyn sta puntando sempre più sull’espansione internazionale, soprattutto negli Stati Uniti.

Anche PrizePicks si sta evolvendo, puntando su concorsi fantasy peer-to-peer, dove gli utenti competono tra loro. Questo formato ha contribuito a differenziarlo dai concorrenti e ad attrarre più pubblico.

PressGiochi