Allwyn, 2024 in crescita con ricavi totali per 8,7 mld

Nel 2024 Allwyn ha registrato una crescita record, rafforzando la propria presenza internazionale grazie a solidi risultati finanziari, all’espansione digitale e a operazioni strategiche nei principali mercati europei. I Ricavi Consolidati Totali sono aumentati del 12% su base annua, raggiungendo 8.794,6 milioni di euro. All’interno di questo dato, i Ricavi da attività di gioco (GGR) sono cresciuti anch’essi del 12% su base annua. Il canale digitale ha continuato a essere un motore chiave della crescita, con un aumento del GGR online del 20% su base annua, raggiungendo il 39% del totale GGR, mentre anche il canale retail fisico ha registrato una buona performance.

La crescita dei Ricavi Totali ha beneficiato anche del primo anno intero di consolidamento del Regno Unito, acquisito solo per undici mesi nel 2023. Inoltre, il 2024 ha visto jackpot favorevoli nelle Lotterie Numeriche e risultati sportivi vantaggiosi per gli operatori.

Il Ricavo Netto, dopo le imposte sul gioco, ha raggiunto 4.002,8 milioni di euro nel 2024, con un incremento dell’11% anno su anno, in linea con l’aumento di Ricavi Totali e GGR.

L’EBITDA Operativo è aumentato del 5% anno su anno, attestandosi a 1.407,4 milioni di euro, mentre l’EBITDA Rettificato (considerando elementi straordinari) è cresciuto del 4%, raggiungendo 1.545,5 milioni di euro.

Il 1° febbraio 2024, Allwyn ha ufficialmente avviato la gestione della nuova licenza esclusiva per la National Lottery nel Regno Unito, subentrando a Camelot UK, l’operatore delle precedenti tre licenze.

A giugno, la controllata OPAP Cyprus ha siglato un accordo di concessione con la Repubblica di Cipro per l’offerta esclusiva di giochi d’azzardo per 15 anni.

Durante l’anno, Allwyn e IGT Lottery S.p.A. hanno firmato un memorandum d’intesa per mantenere la loro collaborazione nella gara per la licenza del Lotto in Italia prevista nel 2025.

A settembre, il Gruppo ha completato l’acquisizione del 70% di IWG, leader innovativo nei giochi online instant win, per un corrispettivo netto di 242,7 milioni di dollari, con potenziali earn-out legati alla performance futura.

Nell’ottobre 2023, OPAP ha avviato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 150 milioni di euro, completato a dicembre 2024. Dal 1° gennaio al 19 dicembre 2024, OPAP ha riacquistato il 2,05% delle proprie azioni per 118,9 milioni di euro, aumentando la partecipazione di Allwyn in OPAP dal 50,71% al 51,78%.

Nel dicembre 2024, Allwyn ha annunciato l’accordo per acquisire il 51% di Logflex MT Holding Limited, proprietaria dell’operatore di scommesse online e gaming Novibet, attivo in Grecia, Brasile, Cipro, Irlanda e Messico.

La chiusura dell’operazione è prevista per la seconda metà del 2025, subordinatamente alle consuete condizioni regolamentari e antitrust.

Allwyn si conferma un operatore internazionale affidabile nella gestione di lotterie all’avanguardia.

I risultati ottenuti da Allwyn nella crescita delle lotterie, per renderle migliori e più sicure, hanno portato a un ritorno finanziario più elevato per i governi, con effetti positivi sulle società. Nel 2024, escludendo il costo delle licenze e l’imponibile fiscale nei mercati in cui operiamo, il contributo di Allwyn alle tesorerie di Stato – composto dalla aliquota sul gioco calcolata sulla spesa e da quanto versato agli enti benefici – è stato pari a 4,8 miliardi di euro, ossia +12% rispetto al 2023 (questa cifra non comprende l’importo del contributo erariale in Italia, mercato nel quale Allwyn è socio minoritario di Lottoitalia, che quindi non viene ripreso nel report).

A livello geografico:

In Austria , il GGR è cresciuto del 7% anno su anno, sostenuto dalla forte crescita delle Lotterie Numeriche e dell’iGaming.

In Grecia e Cipro , la crescita del GGR è stata del 10%, trainata dal betting sportivo e dall’iGaming.

In Repubblica Ceca , la crescita riportata è stata più contenuta (+4%), ma su base valutaria costante è stata pari al +9% anno su anno.

Nel Regno Unito, il GGR è aumentato del 2% anno su anno (risultando stabile su base comparabile e a cambi costanti).

Allwyn è un gruppo in forte crescita, di successo e con buoni margini di profitto. È leader di mercato nei Paesi in cui opera ed è quindi in grado di sperimentare e impiegare le migliori best practices sviluppate su base internazionale.

I ricavi sono aumentati del 12% lo scorso anno, l’Ebitda rettificato è risultato di 1,5 miliardi di euro, con un margine del 39%. Nell’ultimo decennio, Allwyn è passata dalla gestione della lotteria in un singolo paese a essere uno dei maggiori operatori multinazionali del settore, con oltre 130 milioni di giocatori adulti in sette mercati.

L’esperienza digitale e l’innovazione dei prodotti rimangono i principali fattori di crescita di Allwyn.

Le competenze digitali e l’innovazione dei prodotti, con l’introduzione di varianti sulle lotterie istantanee o su prodotti più tradizionali, continuano a guidare la crescita e le vendite. Il focus strategico sulla tecnologia è testimoniato dalle acquisizioni di Novibet e Instant WinGaming, avvenute recentemente. Nel corso del 2024, Allwyn ha continuato a dedicarsi alla crescita del canale digitale, che è aumentato fino a raggiungere una quota record del 39% di GGR, rispetto al solo 4% del 2019.

Il gioco sicuro e responsabile continua a essere al centro dell’attenzione di Allwyn nel 2025. Allwyn utilizza sistemi di intelligenza artificiale per garantire un’esperienza di gioco sicura.

Allwyn ha l’obiettivo di garantire i più alti livelli al mondo di protezione e sicurezza dei giocatori. Cerchiamo di andare oltre il rispetto dei requisiti legali, per offrire le migliori condizioni di gioco in ognuna delle nostre offerte. Le nostre iniziative sul gioco sicuro e responsabile riguardano il monitoraggio e il rilevamento dei rischi, la collaborazione con la value chain per promuovere il gioco responsabile e i programmi di educazione dei rivenditori. Allwyn continua a sviluppare approcci innovativi per la protezione dei giocatori, con lo scopo di applicare in tutti i mercati in cui opera i più alti standard e le migliori best practices. Nel 2025, un’area chiave per la nostra strategia sarà lo sviluppo delle capacità digitali di Allwyn nell’ambito della protezione dei giocatori, in particolare utilizzando applicazioni basate sull’intelligenza artificiale e strumenti di rilevazione di comportamenti a rischio, ed elaborando nuovi approcci per l’informazione dei giocatori e la prevenzione del gioco patologico.

Allwyn è sponsor della F1 e della McLaren. Da febbraio 2025, Allwyn è orgogliosamente sponsor della McLaren, attualmente in testa al campionato costruttori di Formula 1, e della stessa F1.