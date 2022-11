All’ExCeL di Londra i grandi leaders del settore per inaugurare EAG 2023

EAG onorerà alcuni dei nomi più rispettati che hanno servito il settore quando il 10 gennaio si aprirà all’ExCeL di Londra il principale spettacolo per i settori dei divertimenti e dei giochi a basso rischio.

L’EAG 2023, che comprenderà un’area espositiva di innovazione leader del settore, nuove caratteristiche centrali e un programma di seminari incentrato su una serie di questioni aziendali più importanti della giornata, sarà inaugurato collettivamente da un party VIP che comprende tutti i restanti direttori del Era ATEI così come l’attuale consiglio EAG.

L’EAG 2023 sarà dichiarato ufficialmente aperto durante una cerimonia del taglio del nastro alla presenza di dipendenti del settore tra cui Frank Manzi, Charles Henry, Roger Withers, Simon Thomas, John Bollom, Martin Burlin, Chris Haley, Jason Frost, Greg Wood, Tim Batstone, James Miller e Gabi Stergides.

Il presidente di EAG Martin Burlin, che ha servito il settore sia come direttore ATEI che come direttore EAG, ha spiegato: “EAG è una celebrazione di tutto ciò che è unico nel nostro settore, comprese le personalità chiave come Frank Manzi che hanno contribuito a guidarlo su molti, molti decenni. Il nostro obiettivo è utilizzare l’evento di gennaio per celebrare la longevità del nostro settore e per fare questo abbiamo invitato tutti i restanti direttori ATEI e gli attuali direttori EAG ad aprire collettivamente lo spettacolo martedì 10 gennaio alle 10:00 e ad unirsi a me in seguito per alcuni rinfreschi”.

“Abbiamo ricevuto una risposta estremamente positiva all’invito che riflette l’enorme importanza di un evento che risale agli anni ’30: longevità condivisa solo da un piccolo numero di mostre con sede nel Regno Unito”.

Guardando allo spettacolo del 2023, ha aggiunto: “Oltre a rappresentare il luogo perfetto per vedere gli ultimi prodotti che aumentano le entrate, trovare nuove idee per aumentare il numero di visitatori e fare rete con altri professionisti, l’EAG 2023 vedrà anche il lancio del nuovo Safer Gambling Hub che sarà il primo dedicato al settore low stake a terra. Stiamo anche adottando un nuovo approccio al programma di seminari EAG con sessioni pratiche dedicate a fornire consigli su come interagire con politici e rappresentanti eletti, strategie di coinvolgimento dei clienti e fornitura di un’esperienza cliente piacevole, un vertice dedicato alle prestazioni delle macchine nei pub e club e un focus molto pratico sulla riduzione dei costi aziendali. Inoltre, annunceremo a breve i dettagli del nuovo Bingo Hub, che sarà un altro lancio dello spettacolo EAG 2023”.

PressGiochi