Si terrà venerdì 25 marzo alle 14.30 la presentazione del “Manifesto per la cultura del gioco legale” lanciato da Alleati per la legalità che riunisce numerose associazioni del settore del gioco attive per la tutela del settore del gioco legale nella Regione Lazio.

Un appuntamento per far conoscere le proposte di riforma del settore, un confronto con le Istituzioni, una diretta da non perdere.

Pressgiochi