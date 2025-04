All’Aquila ultima lezione in presenza del progetto di IGT “Restare per Crescere”

Presso l’Università degli Studi dell’Aquila si è tenuta oggi l’ultima lezione in presenza del progetto, realizzato in collaborazione con IGT: il corso gratuito da 3 AFO (Attività Formative Opzionali) “Crea

Presso l’Università degli Studi dell’Aquila si è tenuta oggi l’ultima lezione in presenza del progetto, realizzato in collaborazione con IGT: il corso gratuito da 3 AFO (Attività Formative Opzionali) “Crea la tua impresa sul territorio – dall’idea al business plan”, aperto a tutti gli under 35 che hanno avuto la possibilità di ottenere tutti gli strumenti necessari per avviare una lean startup e portare a terra, letteralmente, un’idea fino alla ricerca di fondi e partnership strategiche. Sono stati circa cento gli studenti che hanno seguito ciascuna delle prime tre lezioni.

I docenti di riferimento che hanno portato avanti le diverse fasi di questo progetto sono stati: il Prof. Marco Recchioni – docente di Business Management in UnivAQ, Josè D’Alessandro – imprenditore e Head of Business alla Luiss Business School, Sebastiano Missineo – CEO & founder di Strateghia, società di consulenza strategica e Fabrizio Iaconetti – esperto di innovazione e sostenibilità, fondatore di EBA, Essential Brand Advisory Srl società benefit e Partner strategico di Tribe.

Enrica Ronchini (IGT): “IGT, attraverso “Restare per crescere”, vuole rinsaldare ancora di più il legame con le realtà locali che necessitano di sviluppo e innovazione, mettendo ancora una volta in evidenza l’importanza di essere vicini alle giovani generazioni che rappresentano una speranza per questo territorio e per l’intera società del nostro Paese”.

