All-In Gaming Ukraine Summit: rinviata all’8-9 settembre 2022

Gli organizzatori di All-In Gaming Ukraine Summit (AGU) hanno deciso di posticipare l’evento a causa dell’attuale situazione in Ucraina. L’AGU si svolgerà dall’8 al 9 settembre 2022.

“Il mondo in continua evoluzione in cui viviamo è un perfetto esempio dell’industria dei giochi in rapida crescita che l’AGU lo rappresenta bene.

Riteniamo che All-In Gaming Ukraine Summit (AGU) 2022 meriti la migliore visibilità, quindi un rinvio consentirà a tutte le parti di partecipare. Siamo entusiasti dell’attesa in corso e della qualità del networking, della discussione e degli espositori all’AGU”, ha affermato Yudi Soetjiptadi, amministratore delegato di Eventus International. Eventus International desidera augurare il meglio all’Ucraina durante questi tempi incerti. Possa l’ecosistema di gioco rimanere connesso fino a quando non ci potremo incontrare di nuovo entro la fine dell’anno!

