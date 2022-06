Ali lancia numero verde contro ludopatie

«Ali ha partecipato alla Camera dei Deputati alla presentazione del numero verde contro il gioco d’azzardo patologico a cura di Konsumer Italia, Casa dei Diritti, Associazione Commercialisti Cattolici. Grazie alla firma di un protocollo di intesa, Ali supporterà la diffusione di questo importante strumento tra i Comuni, i primi soggetti a entrare in contatto con le fragilità sociali. Da sempre Ali è impegnata contro la ludopatia e per nuove regole che limitino il gioco d’azzardo e salvaguardino la salute di tanti cittadini e di tante famiglie. Oggi assieme a realtà importanti come Konsumer Italia, Casa dei Diritti, Associazione Commercialisti Cattolici vogliamo lanciare questo nuovo progetto e aiutare non solo i cittadini ma anche i sindaci e gli amministratori locali che da anni lottano per arginare questo grave fenomeno, dotandoli di un prezioso strumento per poter assistere chi è in difficoltà e non lasciare indietro nessuno”.

Lo dichiarano Valerio Lucciarini De Vincenzi, direttore generale di Ali, e Alessandro Paglia, Direttore Ali Abruzzo, che ha partecipato per Ali alla presentazione alla Camera.

PressGiochi