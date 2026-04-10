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Alex Khoo CEO di Jin Bo Universal, che gestisce il prestigioso Galaxy di Macao, al Casinò di Sanremo

Macao e Sanremo molto più vicine attraverso una partnership all’insegna dell’intrattenimento.

10 Aprile 2026

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Il Presidente e Amministratore unico del Casinò di Sanremo dott. Giuseppe di Meco e l’assessore al Turismo Avv. Alessandro Sindoni hanno ricevuto nei giorni scorsi Alex Khoo, CEO di Jin Bo Universal, società che gestisce il Galaxy di Macao, monumentale struttura alberghiera “Luxury,”. Alex Khoo era accompagnato dalla delegazione composta da Fang Yunfeng, Marketing Manager, Chen Kewei, Public Relations Executive, Fu Yefeng, Finance Executive e da Sen. Giuseppe Zhu, amico della città di Sanremo, promotore dell’incontro, che già in passato aveva fattivamente collaborato con l’amministrazione matuziana, guidata dal sindaco Alberto Biancheri.

Durante il meeting, a cui ha partecipato anche l’ispettore capo Davide D’addetta, sono state approfondite le specificità del mercato del gaming italiano e in particolare le potenzialità in termini di accoglienza della Casa da Gioco Matuziana.

“È stata importante l’attenzione rivolta al nostro Casinò ma anche all’intera Riviera per la sua immagine turistica. Jin Bo Universal, infatti, sta ottimizzando la sua politica dell’accoglienza, creando per la sua clientela nuovi pacchetti di intrattenimento verso paesi esteri in grado di offrire gioco ma anche attrattività in un ambiente elegante, glamour e sicuro. Hanno visitato alcuni casinò in Grecia e in Slovenia oltre al nostro in Italia. Il Casinò di Sanremo con la sua storia, con la forza del suo e del brand cittadino può soddisfare l’esigenza di una clientela dell’élite, che coniuga le vacanze con diversificate attività: da quelle sportive, a quelle legate al gaming, all’enogastronomia d’autore e alla possibilità di seguire spettacoli di ottimo livello. Proprio su queste specificità è stata espressa la volontà di instaurare un’interessante partnership.” Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Di Meco.

 

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