Alesse (ADM): “Il gioco online nel 2024 ha superato i 92 miliardi di giocate a fronte di circa 65 del gioco fisico”

«Abbiamo superato gli 80 miliardi: 32,4 dalle accise sui prodotti energetici e alcolici; 15 dai tabacchi, se si considera anche l’IVA; oltre 21 dal mondo doganale, di cui 1’84% rappresentato dall’Iva sull’import; 11,6 dai giochi pubblici. Entrate complessivamente stabili rispetto al 2023».

E’ quanto afferma il direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli Roberto Alesse in un’intervista rilasciata al Corriere della sera.

«Nel 2024, l’Agenzia – spiega Alesse – ha effettuato sequestri per oltre due milioni di articoli contraffatti per un valore superiore a 7 milioni di euro. Difendere il made in Italy è per noi una priorità».

«La riforma del gioco on line è stata completata lo scorso anno, ponendo al centro la tutela della sicurezza, la tutela dell’ordine pubblico e il contrasto al fenomeno del gioco patologico».

Sono state messe a gara le concessioni. Si prevede un incasso iniziale di 350 milioni più il canone annuo del 3%. Lo giudica un buon risultato?

«È un risultato molto positivo, che garantisce entrate immediate e regolari per l’Erario. Il passaggio più rilevante è la gara pubblica per l’affidamento in concessione del gioco del Lotto rispetto alla quale, il 19 maggio, la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione. Rispetto alla base d’asta di un miliardo, la proposta di aggiudicazione riguarda un soggetto aziendale che ha offerto 2.230 milioni di euro. L’Agenzia dopo i necessari controlli, entro trenta giorni, procederà all’aggiudicazione.

Nel 2019, – ha ricordato il direttore – la raccolta complessiva del settore era pari a 110 miliardi di euro, di cui circa 36 derivanti dal gioco online, mentre quello “fisico”, come ad esempio il bingo e il superenalotto, registrava quasi il doppio. Dopo il lockdown, il quadro si è radicalmente invertito, con una crescita esponenziale dell’online, che nel 2024 ha superato i 92 miliardi, a fronte di circa 65 del gioco fisico. Complessivamente la raccolta ha raggiunto i 157,5 miliardi, garantendo un gettito erariale pari a circa 11,5 miliardi.

La disciplina è ancora oggetto di approfondimento tecnico. Nelle prossime settimane è previsto un confronto conclusivo nella Conferenza Stato-Regioni. Anche in questo caso, l’obiettivo è procedere all’avvio dell’istruttoria di gara delle concessioni, in coerenza con i principi e le direttive europee».

Anche il gioco illegale è in crescita?

«Rilevare dati certi sul gioco illegale è molto complesso. Nonostante ciò, l’Agenzia, nel 2024, in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, ha effettuato oltre 28mila controlli sul territorio e ha disposto l’inibizione di 721 siti web dedicati al gioco illegale».

PressGiochi