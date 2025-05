Alesse (ADM): “Giochi, tra proibizionismo e liberismo serve un punto di incontro”

“Il settore dei giochi è un settore molto delicato e complesso soprattutto alla luce della necessità di bilanciare diversi valori altrettanto importanti: la tutela dell’ interesse erariale e l’imprescindibile interesse della salute pubblica.

ADM offre un supporto tecnico al lavoro delle istituzioni per poter far fronte e gestire al meglio il settore.

Aprendo la sessione giochi della prima edizione dello scorso anno degli Stati generali di ADM abbiamo applaudito con favore alla approvazione del decreto di riordino dei giochi a distanza del 2024.

Decorso un anno dal processo di attuazione decreto di delega fiscale prosegue anche il supporto tecnico dell’agenzia al lavoro delle istituzioni. Sta inoltre, proseguendo con successo l’iter legislativo per il riordino della rete di gioco fisico. ADM è competente di due procedure di gara per le concessioni per’ esercizio e la raccolta dei giochi a distanza e la gara per le concessioni per il gioco del lotto, quest’ultima è in fase di aggiudicazione.

ADM parteciperà ad un tavolo tecnico sulle dipendenze, i lavori sono stata avviati lo sorso aprile.

Il confronto di oggi terrà in considerazione della dicotomia tra proibizionismo e liberismo con l’aspirazione di trovare un punto di incontro”.

Lo ha dichiarato Roberto Alesse, direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in apertura dei lavori alla sessione dei giochi della seconda edizione degli Stati Generali di ADM.