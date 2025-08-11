Newsletter

11 Agosto 2025 - 22:56

Alesse (ADM) al Riformista: “Nel primo semestre oscurati 721 siti di gioco illegale”

Nell’intervista rilasciata oggi al quotidiano Il Riformista, il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) Roberto Alesse ha affrontato temi chiave come il rafforzamento delle attività di vigilanza, l’innovazione

11 Agosto 2025

Nell’intervista rilasciata oggi al quotidiano Il Riformista, il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) Roberto Alesse ha affrontato temi chiave come il rafforzamento delle attività di vigilanza, l’innovazione tecnologica e la sfida legate all’inasprimento dei dazi americani.

Nel 2024 si è registrata una crescita del gettito erariale senza precedenti, Alesse evidenzia quali fattori hanno contributo a questo risultato: «Abbiamo puntato sull’ottimizzazione delle procedure, ma anche su un rafforzamento della vigilanza grazie alla tecnologia. I numeri sono eloquenti: oltre 26,7 miliardi di euro da accise energetiche, 21 miliardi da attività doganali, più di 11 miliardi dai tabacchi e quasi 12 miliardi dal comparto del gioco pubblico. Questi risultati sono frutto di un lavoro di squadra e di investimenti in innovazione».

L’utilizzo di strumenti digitali sempre più avanzati si è rivelato fondamentale nella lotta all’illegalità: «Abbiamo incrementato l’utilizzo di strumenti digitali per il monitoraggio complessivo delle nostre attività, riuscendo, ad esempio, nel settore dei giochi pubblici, a rimuovere, solo nel primo semestre di quest’anno, ben 721 piattaforme di gioco online illegali. La tecnologia è poi una grande alleata contro ogni forma di evasione ed elusione».

Il direttore di ADM ha poi ribadito l’importanza della collaborazione tra soggetti pubblici e privati: «Il dialogo con i grandi soggetti privati è fondamentale già ora per comprendere quali saranno i prossimi sviluppi tecnologici delle materie che regolamentiamo nell’interesse esclusivo dello Stato. L’interazione tra pubblico e privato dovrebbe essere la costante di ogni Stato autenticamente liberale».

 

PressGiochi

