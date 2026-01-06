Alea: “iGB Affiliate dimostra come gli affiliati stiano guidando una crescita sostenibile del settore”

La crescita di iGB Affiliate Barcelona 2026, che registrerà un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, è la conferma del ruolo sempre più centrale del canale affiliati nell’ecosistema iGaming. È

La crescita di iGB Affiliate Barcelona 2026, che registrerà un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, è la conferma del ruolo sempre più centrale del canale affiliati nell’ecosistema iGaming. È quanto afferma Marit von Stedingk, Head of PR & Communications di Alea, secondo cui l’evoluzione dell’evento riflette la maturazione e la crescente rilevanza strategica del settore.

Intervenendo alla vigilia dell’apertura di iGB Affiliate ’26 a Barcellona, von Stedingk ha sottolineato:

“Ho visto questo evento evolversi fin dagli inizi: prima aiutando a organizzarlo, poi partecipando come affiliata e oggi dal lato B2B. Un’espansione di questo tipo non riguarda solo la crescita numerica, ma racconta la professionalizzazione del canale affiliati e quanto seriamente l’industria lo consideri oggi”.

Secondo la manager di Alea, l’efficacia degli affiliati è ormai tale da renderli imprescindibili. “Oggi gli affiliati generano circa il 30% delle nuove registrazioni di giocatori in Europa, il doppio rispetto al 2019”, ha spiegato. “Una fiera in forte espansione come iGB Affiliate dimostra che il canale non solo sopravvive, ma influenza attivamente il mercato”.

Guardando ai mercati in crescita, l’approccio è insieme pragmatico e strategico. “Abbiamo superato la fase delle corse opportunistiche. Il vero valore arriva da giurisdizioni con quadri normativi maturi e infrastrutture stabili”. In cima alle priorità di Alea resta il Brasile, nonostante le recenti incertezze fiscali: “Con oltre 200 milioni di abitanti, una forte cultura sportiva e un’elevata adozione digitale, il Brasile resta una terra di opportunità”.

Anche il Perù viene indicato come un mercato prevedibile e stabile, ideale per una pianificazione di lungo periodo. Quanto all’Africa, von Stedingk invita a superare le semplificazioni: “Spesso viene considerata come un unico mercato emergente, ma in realtà è un ecosistema complesso. Ghana, Nigeria e Sudafrica sono i Paesi chiave, ma serve una profonda comprensione delle specificità locali. Non esiste un approccio valido per tutti”.

Per Alea, iGB Affiliate è uno degli appuntamenti che definiscono l’agenda annuale del settore. “Insieme a ICE, è il momento in cui si costruisce lo slancio: si incontrano i partner, si testano le strategie e si accelerano accordi che altrimenti richiederebbero mesi. I temi affrontati qui – dall’AI alla regolamentazione – non seguono il mercato, lo anticipano”.

Von Stedingk è convinta che gli affiliati siano veri architetti del futuro dell’iGaming: “I migliori affiliati oggi sono creatori di contenuti, strateghi dei dati ed educatori. Producono contenuti che influenzano concretamente il modo in cui i giocatori valutano i brand. Gli operatori sono sempre più selettivi e scelgono partner in grado di portare giocatori di qualità, non solo volumi. Mobile-first, video e contenuti brevi: questa è la nuova realtà”.

“Avendo lavorato per dieci anni come affiliata – conclude – posso dirlo con certezza: gli affiliati sono i connettori dell’ecosistema iGaming. Guidano i giocatori, mettono in evidenza operatori sicuri e regolamentati e innovano linguaggi e modelli di engagement. Raggiungono il pubblico dove il marketing tradizionale non arriva, spesso in modo più efficiente della pubblicità. È per questo che eventi come iGB Affiliate esistono: non solo per fare networking, ma per valorizzare il canale che guida una crescita sostenibile”.

L’edizione 2026 di iGB Affiliate Barcelona occuperà oltre 18.000 metri quadrati, con un aumento del 20% rispetto al 2025 e quasi il doppio rispetto al 2022. L’espansione, che interesserà i Padiglioni 8 e 8.1 di Fira Gran Via Barcelona, riflette una domanda senza precedenti da parte di nuovi espositori e partner storici. Tra insight sui mercati emergenti, aggiornamenti normativi e strategie di marketing basate sull’intelligenza artificiale, iGB Affiliate Barcelona 2026 si conferma come la principale piattaforma di crescita per il settore globale degli affiliati iGaming.

PressGiochi