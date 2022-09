ALEA e SAGSE dall’8 al 10 novembre riuniscono il mercato dei giochi a Mendoza

Con l’obiettivo di incontrare i membri dell’industria del gioco, l’Associazione delle lotterie statali dell’Argentina (ALEA), insieme alla fiera SAGSE, ha annunciato questa settimana che si uniranno per la prima volta

Con l’obiettivo di incontrare i membri dell’industria del gioco, l’Associazione delle lotterie statali dell’Argentina (ALEA), insieme alla fiera SAGSE, ha annunciato questa settimana che si uniranno per la prima volta per realizzare un evento unico, nella città di Mendoza.

Dall’8 al 10 novembre, in occasione dell’assemblea straordinaria dell’ALEA. Con il focus sulla formazione di alto livello, per tre giorni, autorità e funzionari degli organismi di regolamentazione, rappresentanti di aziende ed enti del settore condivideranno spazi di networking e, anche, relax con un inconfondibile paesaggio andino sullo sfondo.

Ogni giorno avrà sfumature diverse. Da un lato, i visitatori accreditati potranno partecipare ad ALEA-SAGSE Mendoza, un evento completo che includerà un cocktail di benvenuto, una formazione di un’intera giornata e una visita a una prestigiosa azienda vinicola Mendoza nella sua agenda. In questo contesto si terrà la 66a Assemblea Straordinaria dell’ALEA, l’incontro di chiusura dell’anno dell’associazione con i suoi membri. Nella sua forma consueta, sarà un incontro chiuso ed esclusivo per i membri dell’associazione. Al termine dell’Assemblea, i regolatori e gli ospiti avranno l’opportunità di godersi un’esclusiva cena di chiusura in una prestigiosa azienda vinicola Mendoza.

“La scelta di Mendoza è data dalla bellezza turistica, dall’offerta gastronomica e dai suoi vigneti riconosciuti. Inoltre, è attualmente una delle province nel mirino dell’industria globale per l’apertura del gioco d’azzardo online e il rinnovo delle licenze”, spiegano gli organizzatori.

Mario Trucco, Direttore Esecutivo di ALEA, ha aggiunto: “Per la nostra 66a Assemblea di fine anno, ci siamo proposti di offrire uno spazio di incontro tra i regolatori e gli operatori nazionali e internazionali, un networking orientato al gioco online, e in un format come quello a cui abbiamo partecipato con un’ottima esperienza a Sagse Talks, nel marzo 2022”.

Da parte sua, Ida López, presidente dell’Istituto provinciale dei giochi e dei casinò e 1° vicepresidente dell’ALEA, ha sottolineato: “Mendoza è orgogliosa di ospitare un incontro di tale portata, che riunisce i principali regolatori e operatori nazionali e internazionali. Noi approfitterà dell’evento per realizzare uno scambio federale, unire gli sforzi e fornire contributi di lavoro e di gestione per lo sviluppo del gioco sia fisico che online nell’ambito del gioco responsabile”.

Alan Burak, vicepresidente di Monografie (SAGSE), ha espresso da parte sua che “lo sviluppo di questo tipo di riunioni fornisce il quadro ideale per unire tutte le autorità di regolamentazione in Argentina con gli imprenditori privati, sia fisici che online. Tutto sommato, pensiamo che sia un modo interessante per concludere l’anno”.

L’evento sarà VIP ed esclusivo. Per accedere al palinsesto definitivo, gli interessati dovranno contattare gli organizzatori.

PressGiochi