21 Gennaio 2026 - 19:26

Albo PVR, fissata a fine settembre la nuova udienza di merito di fronte al Consiglio di Stato

21 Gennaio 2026

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato fissa al 24 settembre prossimo la nuova udienza di merito dei ricorsi contro l’Albo dei Pvr. I ricorsi erano già stai discussi nell’udienza dell’11 dicembre scorso, il Collegio, tuttavia, con un’ordinanza interlocutoria ha chiesto ulteriori chiarimenti. In primo grado, infatti, il Tar Lazio aveva stabilito che l’Albo sarebbe entrato in vigore solo con l’avvio delle nuove concessione.

Il Consiglio di Stato ha quindi chiesto alle parti di chiarire se la procedura si sia conclusa e di conseguenza se la disciplina dell’Albo sia a regime. Nell’ordinanza incidentale, i giudici hanno sottolineato peraltro che la difesa di ADM ha “come necessario presupposto logico e giuridico – la perdurante inefficacia delle misure”. Questo presupposto “verrebbe meno ove la procedura si fosse, effettivamente, conclusa”.

Si tratta di un aspetto di particolare rilievo secondo i giudici, dal momento che di conseguenza non ci sarebbe “interesse all’esame nel merito di motivi fondati su una situazione fattuale modificatasi nel tempo”. E ancora, – ha evidenziato ancora il Collegio, – dopo la sentenza del Tar e la conclusione della gara, l’Amministrazione non ha modificato le “disposizioni transitorie e finali” e la norma sull’“entrata in vigore” della determina sull’Albo.

Secondo quanto apprende PressGiochi, le ricorrenti e l’Amministrazione forniranno i chiarimenti richiesti con i documenti e le memorie che depositeranno presumibilmente prima della pausa estiva. La sentenza è ragionevole attendersi che verrà emessa negli ultimi mesi dell’anno.

 

