Alberici spa apre una nuova filiale: Alberici Usa inc.

Alberici SpA apre una nuova filiale commerciale per assistere i propri partner oltreoceano. Grazie ai risultati conseguiti negli ultimi anni, l’azienda ha deciso di investire nel mercato americano con l’apertura di una nuova sede.

Alberici USA Inc.: questo il nome della nuova filiale commerciale aperta di recente a Chicago (IL) negli Stati Uniti. Questa espansione è motivo di grande orgoglio per Alberici, un’azienda Italiana dalla forte vocazione internazionale, specializzata nella progettazione e nella realizzazione di tecnologie per il trattamento del denaro e relativi accessori, che da oltre 70 anni opera in diversi mercati fornendo ai suoi partner soluzioni all’avanguardia e con i più alti standard di affidabilità e redditività.

La nuova filiale è nata con l’obiettivo di affiancare e supportare i partner americani di Alberici, fornendo loro un nuovo punto di riferimento e di servizio ottimale.

L’importanza data alla vicinanza, anche fisica, rispetto ai propri partner è parte stessa del DNA di Alberici: per quanto proiettati lontano, Alberici offre sempre livelli di attenzione e servizio più alti possibile.

Alberici USA Inc. rafforza ulteriormente la rete commerciale dell’azienda, presente nei paesi in cui il gaming e l’intrattenimento sono settori particolarmente di rilievo e che necessitano di tecnologie innovative affidabili in termini di crescita del business.

PressGiochi