Alberici: risultati concreti per il settore del gaming

Il 2024 si apre in Alberici con la presentazione di alcune novità, frutto della costante ricerca per portare le proprie soluzioni ad elevati livelli di affidabilità, efficienza e precisione. Soluzioni che vogliono essere un concreto aiuto agli operatori del settore, alcuni dei quali erano presenti all’evento organizzato nella sede di Castel San Pietro Terme lo scorso giovedi 25 gennaio.

Per l’occasione sono stati presentati il nuovo PROGRAMMATORE DD-623, tool indispensabile per semplificare e velocizzare le attività di tecnici e installatori. La nuova gettoniera LOW POWER con consumi energetici ridotti al minimo, che garantisce un uso più consapevole dell’energia elettrica, riducendo sprechi, consumi e costi. Una nuova linea di PULSANTI LUMINOSI; la nuova scheda elettronica di gestione CHANGEONE 7” touchscreen per i cambiamonete Alberici e le BILANCE LIBRA che migliorano la sicurezza e il controllo degli incassi contenuti nelle macchine cambia-cambia e cambiamoneta.

Da oltre 70 anni le caratteristiche distintive di Alberici risiedono nell’incessante spinta all’innovazione tecnologica e nella capacità di condividere concretamente gli obiettivi che il cliente si prefigge di raggiungere. Alberici si prende cura di ogni progetto che realizza, supportando i clienti in tutte le fasi e i risultati che i clienti ottengono sono il carburante per nuovi traguardi e nuove sfide.

“Un sincero grazie ai clienti per la fiducia e gli stimoli dati nella realizzazione dei loro importanti progetti”.

PressGiochi