10 Marzo 2026 - 18:40

Press Giochi

Albenga (SV), sospesa licenza di una sala scommesse per 10 giorni: era ritrovo di pregiudicati

10 Marzo 2026

Nell’ottica del costante impegno a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per la raccolta di scommesse e per la gestione e detenzione di videolottery, ai sensi dell’art. 100 TULPS, della durata di dieci giorni, nei confronti di una sala scommesse di Albenga.

Il provvedimento è stato proposto dal Comando Polizia Locale di Albenga, che ha segnalato le numerose lamentele pervenute da parte dei cittadini residenti nella zona, che indicano alcuni punti di via Carloforte come luoghi di ritrovo di soggetti pregiudicati dediti al traffico di stupefacenti ed all’abuso di alcol che, arrecando disturbo alla quiete pubblica, trasmettono un senso di insicurezza generale, limitando persino la normale fruibilità degli spazi pubblici.

Tali segnalazioni sono state confermate anche da mirati controlli da parte del Commissariato di P.S. di Alassio e del Comando Compagnia Carabinieri di Albenga, oltre che della Polizia Locale ed hanno permesso di accertare l’assidua presenza nella sala scommesse di persone gravate da precedenti di polizia ed in particolare in materia di droga.

Sulla base degli elementi emersi, il Questore ha quindi emesso il decreto di sospensione della licenza, misura che ha finalità esclusivamente preventiva e mira a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, prescindendo dall’accertamento di eventuali responsabilità penali o amministrative dei gestori.

La notifica è avvenuta nella mattinata odierna, a cura del Comando Polizia Locale di Albenga.

 

PressGiochi

PressGiochi

