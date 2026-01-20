Newsletter

Albano (Sott.segr. Mef): “Nel 2025, la raccolta dalle lotterie tradizioni supera i 48 mln di euro”

20 Gennaio 2026

Nella giornata di ieri, gli onorevoli Merola e Vaccari del Partito democratico avevano presentato un’interrogazione a risposta immediata alla Camera rivolta al Mef.

Gli interroganti chiedevano al Ministero dell’economia di comunicare: “quali siano la raccolta complessiva, l’ammontare delle vincite e le entrate erariali dell’anno 2025 appena concluso, suddivisi per tipologia di gioco, canale di vendita (fisico e online) e ripartizione territoriale (regioni, province e comuni), affinché il Parlamento e le istituzioni locali possano esercitare un controllo effettivo sulla sostenibilità sociale e finanziaria dell’attuale sistema di regolazione e fiscalità del gioco legale”.

Nella seduta odierna della Commissione Finanze della Camera, è intervenuta a riguardo il sottosegretario Lucia Albano:

“A riguardo si fornisce la possibilità di vedere i prospetti redatti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che sono relativi ai dati del giocato, delle vincite e del gettito all’erariale suddivisi per tipologia di gioco, per canale di gioco (fisico e telematico) e si riferiscono a regioni, provincie e comuni.

Si precisa che i prospetti sui dati delle lotterie istantanee (fisiche) per il mese di dicembre sono ancora in via di chiusura mensile da parte del reparto tecnologico e che i dati delle lotterie nazionali sono in fase di ulteriori verifiche.

Il dato viene pubblicato sul sito dell’Agenzia, quindi è stato richiesto di inserire il link per avere le tabelle pronte e allineate.

Nel fornire comunque il dato attualmente disponibile, nonché il numero di biglietti venduti per ogni singola provincia e regione, si segnala che la raccolta relativa alle lotterie nazionali risulta pari a 48.080.545 milioni di euro mentre l’utile erariale a 20.631.607,61 di euro.

I dati di gioco sono da considerarsi sempre e comunque provvisori, essendo oggetto di un successivo consolidamento”.

 

