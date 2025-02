Albano (Sott.segr. Mef): “Giochi, negli ultimi 4 anni evasi 1,9 mld di imposta unica e 183 mln di Preu”

Tra il 2020 e il 2024, la Guardia di Finanza ha effettuato oltre 12.700 interventi nel settore, rilevando più di 5.000 violazioni e infliggendo sanzioni per oltre 39,8 milioni di euro. Sono stati denunciati 1.880 soggetti e scoperti 1.400 punti di raccolta scommesse clandestini. Inoltre, sono state accertate evasioni fiscali per 1,95 miliardi di euro sull’imposta unica e 183,8 milioni di euro sul prelievo erariale unico.

Lo ha dichiarato ieri in Commissione Finanze della Camera il sottosegretario Lucia Albano rispondendo all’interrogazione a firma Vaccari e Merola nella quale gli esponenti del pd evidenziavano come il comparto del gioco pubblico si confermi uno dei settori di maggiore interesse per la criminalità economica, chiedono di sapere «quale sia il numero dei controlli effettuati dal 2020 a oggi dall’Agenzia (delle dogane e dei monopoli) a tutela della legalità nel comparto dei giochi e delle scommesse unitamente al numero delle violazioni riscontrate suddivise per tipologia».

“Con riferimento all’attività ispettiva nello specifico settore operativo relativo alla «tutela della legalità nel comparto dei giochi e delle scommesse»- ha affermato Albano – , l’apporto trasversale e multidisciplinare della Guardia di finanza – oltre alla verifica del corretto adempimento delle prescrizioni sancite dalle vigenti disposizioni fiscali, antiriciclaggio e di pubblica sicurezza – trova concreta attuazione mediante un capillare controllo economico del territorio, sia fisico che «virtuale»”.

Unitamente al costante monitoraggio del web, funzionale all’individuazione delle condotte illecite e al riscontro dell’avvenuta inibizione dei siti di gioco non autorizzati, i Reparti del Corpo operano sia in autonomia, attraverso l’esecuzione di campagne ispettive periodiche, sia in sinergia con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e le altre Forze di polizia all’interno della cornice del «Comitato di Alta Vigilanza per la Prevenzione e Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del gioco e la Tutela dei Minori» (cosiddetto COPREGI);

In particolare, nel corso del periodo 2020-2024, l’azione della Guardia di finanza nello specifico settore ha permesso di:

effettuare più di 12.700 interventi;

riscontrare oltre 5.000 violazioni, con l’irrogazione di sanzioni per importi superiori a 39,8 milioni di euro;

denunciare 1,880 soggetti;

scoprire 1.400 punti di raccolta scommesse clandestini;

constatare basi imponibili evase, rispettivamente, ai fini dell’imposta unica per oltre 1,95 miliardi di euro e del prelievo erariale unico per oltre 183,8 milioni di euro.

Quanto all’attività dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si indicano di seguito i valori per il tasso di positività dei controlli:

Enalotto: tasso di positività medio nel corso degli anni in oggetto non superiore allo 0.17 per cento;

Apparecchi: tasso di positività medio dal 2020 al 2024 di circa il 15 per cento;

Scommesse: tasso di positività medio dal 2020 al 2024 di circa il 13 per cento;

Lotto: tasso di positività medio dal 2020 al 2024 di circa il 14 per cento;

Bingo: tasso di positività medio dal 2020 al 2024 di circa il 4 per cento”.

