Albano (FdI): “La lotteria degli scontrini non ha fatto altro che produrre ulteriori problemi”

“La lotteria degli scontrini, che, al di là del merito, non ha fatto altro che produrre ulteriori problemi a causa dei registratori di cassa da riadattare e anche per la comunicazione dati; e, altro strumento, la lotta al contante, con il faticosissimo lancio del cashback, salvo, poi, chiudere a Natale.

E la visione distorta di cui parlavo è dimostrata dal fatto che per il cashback sono stati stanziati 4,5 miliardi, mentre per tutto il Fondo perduto sul “decreto Ristori” ce ne sono solo 2,7. E, infatti, il Governo è stato bacchettato anche dalla BCE, la Banca centrale europea, che ha asserito la sproporzione dell’intervento alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti, ribadendo ciò che da sempre Fratelli d’Italia sostiene, cioè che il contante è lo strumento di pagamento di tutte le classi sociali, in quanto, quale corso legale, è ampiamente accettato, rapido e agevola il controllo sulla spesa di chi paga”.

E’ quanto ha dichiarato in Aula alla Camera l’on. Lucia Albano di FdI.

PressGiochi