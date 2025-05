Al via l’iniziativa speciale “Weekend da sogno” di SuperEnalotto SuperStar

SuperEnalotto SuperStar è pronto a partire con una nuova iniziativa speciale, un appuntamento ormai fisso da tempo nel mese di giugno, che prevede l’assegnazione di 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno.

“WEEKEND DA SOGNO è il nome dell’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che distribuirà, in 4 estrazioni straordinarie durante gli ultimi 2 weekend di giugno, 250 premi per ogni estrazione.

Le 4 estrazioni speciali saranno nei concorsi:

n. 98 di venerdì 20 giugno 2025 con 250 premi da 10.000€;

n. 99 di sabato 21 giugno 2025 con 250 premi da 10.000€;

n. 102 di venerdì 27 giugno 2025 con 250 premi da 10.000€;

n. 103 di sabato 28 giugno 2025 con 250 premi da 10.000€.

Partecipare all’iniziativa è davvero semplicissimo: per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei 4 concorsi speciali, è assegnato, incluso nel costo della giocata, un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere all’estrazione dei premi garantiti in palio.

È possibile giocare simultaneamente ai 4 concorsi speciali già a partire da martedì sera 3 giugno, sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia.

Tante sono le modalità per giocare all’iniziativa estiva di SuperEnalotto SuperStar come, ad esempio, le giocate casuali o le quote della Bacheca dei Sistemi di Sisal. Per l’occasione è disponibile anche una Scheda Speciale dedicata all’iniziativa che, tramite barcode, consente di giocare una combinazione per uno o più concorsi speciali aperti al momento della convalida.

Con l’iniziativa ‘WEEKEND DA SOGNO’, SuperEnalotto distribuirà 10 milioni di euro, premiando 1.000 fortunati partecipanti.

PressGiochi