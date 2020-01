Al via l’iniziativa speciale VinciCasa: dal 27 gennaio al 2 febbraio, sera una casa da 500.000€!

“Vincesi una Casa al giorno”.

Una casa, come hai sempre sognato, una casa come quella che vuoi tu!

Una casa per le vacanze, per realizzare le tue passioni, per ospitare la suocera, fare festa con gli amici, vivere una vita spensierata.

Una casa per godersi la partita alla tv, una casa per far giocare i bambini, una casa dove trascorrere tutta la nostra vita!

“Vincesi una Casa al giorno” è il nome dell’iniziativa speciale di VinciCasa che per un’intera settimana – dal 27 gennaio al 2 febbraio – assegnerà, ogni sera per 7 giorni, 1 casa da 500.000€, per un totale di 7 case distribuite in una sola settimana.

Tutto questo in aggiunta alla possibilità di vincere anche il primo premio di categoria, centrando 5 numeri su 40, come vuole la meccanica di gioco tradizionale.

Una doppia opportunità allo stesso costo. Durante l’iniziativa, infatti, chi gioca a VinciCasa partecipa anche all’estrazione speciale, senza spendere un solo euro in più.

Solo dal 27 gennaio al 2 febbraio, quindi, ogni sera, tra tutti i giocatori di VinciCasa, verrà estratto un vincitore garantito di una casa da 500.000€! Nessun dubbio, allora, ma solo certezze.

Come partecipare? Tutti coloro che effettueranno una giocata VinciCasa in ricevitoria, online o tramite app troveranno sulla ricevuta un codice univoco, con il quale parteciperanno automaticamente all’estrazione straordinaria, che decreterà ogni sera il vincitore di una casa da 500.000€.

Naturalmente i consumatori troveranno in tutti i Punti di Vendita Sisal d’Italia tanti strumenti di gioco dedicati all’iniziativa “Vincesi una Casa al giorno” studiati per rendere l’esperienza di gioco ancor più facile e divertente.

Come la fidelity card, una speciale schedina di gioco che consentirà di selezionare uno o più estrazioni straordinarie, tra le 7 disponibili, in cui tentare la fortuna.

E allora, perché aspettare?

Sarà possibile partecipare all’iniziativa “Vincesi una Casa al giorno” già da lunedì 13 gennaio.

Solo per una settimana, 7 case da 500.000€ pronte per essere assegnate da VinciCasa: qualunque sia la casa dei tuoi desideri, ogni giorno alle 20.00 potresti vincerla proprio tu!

PressGiochi