Al via la Ligue1, sempre sotto il segno del Psg

È iniziato il conto alla rovescia per il via di una nuova stagione calcistica in Francia, il calcio d’inizio della Ligue1 è infatti previsto per il 5 agosto. Come ormai da diversi anni, la squadra da battere resta il Paris Saint

Germain, il colosso parigino dell’emiro che ha conquistato 8 titoli nelle ultime 10 stagioni, un dominio interrotto solo dal Monaco nel 2016/2017 e dal Lille nel 2020-21.

Anche per questa stagione sembra non esserci partita, i parigini restano infatti la squadra da battere, con Mbappe che ha rinnovato e, insieme a Messi e Neymar, è pronto a dar vita al trio delle meraviglie in attacco in un 4-3-3 che, come sempre, promette spettacolo. Secondo gli esperti di Sisal la vittoria della Ligue1 del Psg è a un rasoterra 1,12 e la squadra di Galtier inizierà con una vittoria, praticamente scontata nella trasferta con il Clermont Foot: successo parigino alla prima di campionato a 1,28 contro l’8,50 dei padroni di casa e il 6,00 del pareggio. La prima squadra che si candida ad essere l’anti Psg è l’Olympique Marsiglia, la

cui vittoria del campionato è un’opzione a 12,00, più indietro ancora Lione e Monaco, a 16,00. Più aperta la corsa alla qualificazione della prossima Champions League, a lottare per i primi 3 posti si candidano in 5 squadre: tolto il Psg, le favorite sono Olympique Marsiglia, a 2,00, e Lione a 2,10, a 2,25 c’è il Monaco con

Rennes e Nizza possibili outsiders, rispettivamente a 3,50 e 4,50.

