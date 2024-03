Al via la collaborazione tra ADM e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Firmato oggi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’accordo di collaborazione ha come oggetto l’efficientamento dei sistemi doganali, di gestione delle accise e di facilitazione al commercio.

La sinergia tra le due Agenzie contribuirà a rafforzare l’azione della Cooperazione italiana, a partire dalla sponda Sud del Mediterraneo, Africa e Balcani e, indirettamente, potrà favorire gli operatori economici impegnati in operazioni di import ed export in queste aree.

Come sottolineato dal Vice Ministro Cirielli, “l’intesa firmata oggi consentirà di coinvolgere più che in passato l’Agenzia delle dogane in importanti progetti di cooperazione, da inquadrare nella più ampia visione strategica voluta dal Governo attraverso il Piano Mattei”. In questi termini, ha proseguito l’onorevole Cirielli, “il ruolo di ADM si afferma per una consolidata e riconosciuta esperienza in precedenti progetti di cooperazione e capacity building a favore di Paesi terzi, in ambiti cruciali quali la formazione degli operatori doganali, la digitalizzazione delle procedure, la gestione e la riscossione di imposte e accise”.

“La firma di questo accordo”, dice il Vice Ministro Maurizio Leo, “risponde alla logica del “fare sistema” tra Pubbliche Amministrazioni. Si mettono così a fattor comune le conoscenze e le professionalità di queste due eccellenze per promuovere la Cooperazione internazionale nei Paesi di interesse strategico per l’Italia” continua il Vice Ministro, “unendo, infatti, le migliori sinergie tra le Istituzioni della Repubblica italiana, siamo in grado di interpretare al meglio l’evoluzione dei tempi”.

“Per migliorare la qualità dei nostri interventi”, ha dichiarato il direttore dell’AICS Rusconi, “è fondamentale avvalerci di eccellenze come ADM, il cui ruolo si concretizzerà nella partecipazione a progetti finanziati da AICS in forma di programmi di assistenza, supporto e formazione, per rendere ancora più strutturata l’azione della cooperazione italiana”.

“L’ADM mette a disposizione la sua vasta competenza tecnica per la realizzazione di importanti progetti di cooperazione. Ciò avrà, senza dubbio, ricadute positive anche sugli operatori economici che lavorano in determinati contesti geografici e potrà contribuire all’attuazione degli obiettivi del Piano Mattei a sostegno dei Paesi più svantaggiati”, queste le parole del direttore Alesse a margine dell’evento.