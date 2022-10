Al via ieri il G2E Las Vegas 2022, la piu’ grande fiera del gioco del Nord America

Iniziata ieri al Venetian Expo di Las Vegas il G2E, qui operatori e fornitori di giochi si sono incontrati per la più grande fiera di gioco del Nord America. La

Iniziata ieri al Venetian Expo di Las Vegas il G2E, qui operatori e fornitori di giochi si sono incontrati per la più grande fiera di gioco del Nord America. La sala espositiva aperta ieri mattina e fino a giovedì ospiterà più di 200 espositori, mostrando prodotti e servizi a migliaia di partecipanti.

Con rappresentanti di settori che vanno dalle operazioni di casinò all’igaming, alle scommesse sportive, agli eSport, alla finanza, al marketing e alla sicurezza, l’evento copre ogni aspetto del gioco. I fornitori presenti includono di tutto, dai giochi da tavolo ai fornitori di slot, ai fornitori di pagamenti e ai servizi di consulenza.

Alcune delle principali aziende presenti includono 27th Gaming Group, Amusenet Interactive, Aspire Global, BetConstruct, EGT, EGT Digital, FBM e FBMDS, Konami, Merkur Gaming, TCSJOHNHUXLEY, TransAct e Velvix.

Il programma educativo è già iniziato ieri, con una presentazione nella sala da ballo veneziana sui progressi delle tribù dall’approvazione dell’Indian Gaming Regulatory Act 35 anni fa. Ci sono state anche sessioni sull’integrità, l’attuale situazione economica globale e il suo impatto sui giochi e gli sviluppi in materia di regolamentazione e pagamenti digitali. I percorsi didattici continuano oggi (martedì) con gli appuntamenti su contratti di scommesse sportive, esperienza vissuta e marketing. Le mostre continueranno fino a giovedì e Focus Gaming News sarà all’evento per incontrare i principali attori in vari settori dei giochi.

