Al via i Mondiali di Calcio 2026: le quote di Betsson

Nonostante la mancata presenza degli Azzurri, sale la febbre mondiale. Con l’avvicinarsi del fischio d’inizio della Coppa del Mondo 2026, gli esperti di Betsson hanno analizzato le quote delle sfide più attese della prima giornata della fase a gironi, tracciando i primi verdetti sulla carta.

Ad aprire le danze sarà il Messico, uno dei paesi ospitanti, impegnato nel match inaugurale contro il Sudafrica. Per i bookmakers, il segno 1 dei centroamericani è quotato a 1,41 mentre il pareggio sale a 4,35. Pochissime chance per la vittoria sudafricana, bancata a 8,45 con l’Under che si attesta a 1.68, l’Over a 2.07, il Goal a 2.49 e il No Goal a 1.48.

Debutto in teoria agevole anche per altre big storiche. Il Brasile affronta il Marocco in una sfida spettacolare ma dal pronostico verosimilmente blindato: il successo dei verdeoro è dato a 1,63, il pareggio a 3,75, mentre il colpo dei “Leoni dell’Atlante” è fissato a 5,35, con l’Under bancato a 1.74 e l’Over a 1.98. Il Goal è invece dato a 2.03 e il No Goal a 1.70.

Scenario simile per la Francia, nettamente favorita contro il Senegal: la vittoria dei Bleus si gioca a 1,45, l’X a 4,30 e il successo senegalese a 6,85. L’Under è dato a 1.86, l’Over a 1.85, il Goal a 2.10 il No Goal a 1.66.

Il vero equilibrio si registrerà invece nel match tutto europeo tra Inghilterra e Croazia. La Nazionale dei “Tre Leoni” partono avanti con una quota di 1,71, ma i croati restano insidiosi: il pareggio è stimato a 3,65, mentre la vittoria della Croazia viene data a 4,70, con l’Under che si attesta a 1.72 e l’Over a 2.00 mentre il Goal è fissato a 1.99 e il No Goal a 1.73. Una sfida sul filo del rasoio che promette già scintille per il passaggio del turno.

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