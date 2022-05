Al Sisal Wincity Roma Vespasiano giovedì 26 maggio arriva la comicità di Beppe Braida

Sarà la comicità il leitmotiv della serata organizzata il prossimo giovedì 26 maggio nell’affascinante cornice di Sisal Wincity Roma Vespasiano, in una delle zone più affascinanti di Roma, a un passo dai Musei Vaticani.

Un evento da non perdere per ritagliarsi il tempo per sorridere grazie alla straordinaria partecipazione di un comico d’eccezione. Sarà infatti Giuseppe Braida, detto Beppe – che ha conquistato il pubblico di tutta Italia grazie alla sua partecipazione a programmi televisivi di fama come Zelig, Colorado e Buona Domenica a intrattenere e lasciare senza fiato il pubblico presente.

Perfetta anche la location per esaltare momenti di piacere e divertimento. Da un lato la dimensione innovativa dello spazio favorita dalle pareti ledwall e dall’altro e la sapiente cultura del buon cibo e del buon vino, ingredienti indispensabili per premiare il palato.

Momenti da vivere e da assaporare con gusto e con calma, impreziositi anche dalla wine library, un caleidoscopio tutto da scoprire e da assaporare delle etichette più pregiate della carta vini di Sisal Wincity Roma Vespasiano.

Emozioni che si incontrano accompagnate quindi da un momento di benessere e divertimento che anticipa l’estate con un po’ di ilarità e all’insegna della spensieratezza, da non perdere grazie alla simpatia e umorismo di Beppe Braida.

L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21.00 sarà libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena da veri intenditori, per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili.

Non occorre altro se non lasciarsi trasportare e sedurre, dal cibo e dalle risate!

Di seguito la programmazione degli appuntamenti:

Date Eventi Roma Vespasiano: Giovedì 26 Maggio Fatti una risata Beppe Braida Mercoledì 15 Giugno Serata con Carmine Faraco – cabarettista, cantante e attore italiano

Alla luce del delicato momento storico, dovuto all’emergenza sanitaria, particolare attenzione è stata dedicata alle norme anti–Covid: il punto vendita di Vespasiano, infatti, è costantemente sanificato e gode di una distribuzione degli spazi basata sul rispetto del distanziamento sociale e della cautela generale quali l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

Di seguito le modalità di prenotazione sia per cena con spettacolo (Inizio h. 20.00 – € 25,00) o solo spettacolo (inizio h. 21.00 – ingresso gratuito), ricordando che l’accesso in sala è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite il sito https://www.sisalwincity.it/roma-vespasiano indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00)

chiamare il numero 06 39737896

Prenotare direttamente presso la sede di Via Vespasiano 19

