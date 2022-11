Al SiGMA Europe l’incontro con le startup più brillanti

L’imprenditorialità è stata a lungo riconosciuta come un motore chiave della crescita economica, con le startup che portano le idee migliori e più brillanti per dare vita alle economie nazionali.

L’imprenditorialità è stata a lungo riconosciuta come un motore chiave della crescita economica, con le startup che portano le idee migliori e più brillanti per dare vita alle economie nazionali. Con l’aumento dei tassi di interesse e l’incertezza economica globale, è diventato più importante che mai per queste startup incontrare i partner giusti quando si tratta di sostegno finanziario.

SiGMA Europe vedrà l’incontro di oltre 30 importanti investitori nel campo delle startup, offrendo un’opportunità unica per queste aziende in fase iniziale di presentare le loro idee a coloro che detengono i cordoni della borsa. Si svolgeranno a Malta dal 14 al 18 novembre, le startup avranno l’opportunità di presentare le loro idee e di fare rete con investitori con esperienza in tutti e quattro i verticali SiGMA: igaming, affiliati, fintech e med-tech.

Tra le iniziative più recenti c’è una partnership con 3air con sede a Dubai, una startup che mira a connettere miliardi di utenti a Web3, combinando Internet a banda larga ad alta velocità con una piattaforma basata su blockchain. Altri importanti investitori blockchain presenti all’evento includono, Fidelity Ventures, Cypher Capital, Cointelligence, Sky9 Capital, Brotherhood Ventures e Scrum Ventures.

Questi fondi altamente affermati hanno raccolto miliardi di finanziamenti per investimenti in tecnologie dirompenti in tutto il mondo, alimentando start-up di successo come l’app per la ricerca di veicoli elettrici con sede a San Francisco Lime, che è stata una delle aziende più giovani ad aver raggiunto la soglia di valutazione di $ 1 miliardo.

Saranno presenti all’evento per discutere delle opportunità e di come potrebbero collaborare con le oltre 100 startup presenti.

Malta è uno dei primi paesi europei a regolamentare il settore dei giochi, l’isola quindi è una scelta ovvia per la presenza di SiGMA in Europa e una solida base per il futuro del settore. Con una pletora di prospettive sia per gli investitori che per gli imprenditori che cercano di plasmare il futuro di questo business multimiliardario, la Malta Week riunirà i giganti del settore tra gli affiliati, gli operatori e i fornitori del settore dei giochi.

PressGiochi