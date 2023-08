Al Mohegan Sun Casino in vendita le auto Tesla

Tesla aprirà il suo primo showroom di veicoli elettrici nel Connecticut al Mohegan Sun Casino & Resort in autunno. I clienti interessati potranno vedere e acquistare i veicoli Tesla presso il negozio del casinò, con le auto che saranno consegnate presso il parcheggio Sky Tower di Mohegan Sun.

In tal modo, il produttore di auto elettriche è riuscito ad aggirare la legge del Connecticut che impone alle case automobilistiche di vendere ai concessionari, che poi vendono i veicoli ai clienti. Infatti, il territorio occupato dalla tribù Mohegan – così come tutti quelli esistenti negli States – è considerato “sovrano” e quindi non soggetto alla legislazione dello Stato che affianca sulla destra quello di New York.

Per anni, Tesla ha tentato senza successo di convincere i legislatori del Connecticut a legalizzare le vendite dirette al consumatore dei suoi veicoli elettrici. Ma disegno di legge Tesla incontra regolarmente opposizione, nonostante i pesanti sforzi di lobbying, in quanto i concessionari di automobili dello Stato sostengono che il carve-out darebbe ai produttori di veicoli elettrici un ingiusto vantaggio sul mercato.

