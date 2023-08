Al DraftKings Sportsbook un videowall da 185 mq

Per le sale da gioco è un record. Al DraftKings Sportsbook, ristorante/bar annesso ad una enorme sala di scommesse sportive, integrato nell’area dello storico Wrigley Field, sede della squadra di baseball dei Chicago Cubs, è stato installato un videowall da 185 metri quadri, denominato tvONE CORIOmaster2.

Un apparato magnificente, che produce una risoluzione video combinata di 16.320 x 1560 per coprire l’intero LED wall. Le 5 uscite del processore producono tutte una risoluzione 4K, dando anche la possibilità di gestire all’interno dello schermo ben 48 finestre indipendenti, che possono essere visualizzate in 24 diversi layout e formati.

Il dispositivo CORIOgraphed è composto da 12 feed DirecTV unici, due feed CableTV, quattro lettori multimediali in streaming AppleTV, sei feed live di quote di scommessa forniti da DraftKings, un lettore multimediale in streaming per il nuovo DraftKings Network e un feed video pre-trasmissione delle partirte casalinghe dei Chicago Cubs.

A seconda del numero di eventi dal vivo che si svolgono nella giornata, della posizione degli ospiti nello spazio o dell’importanza di un evento dal vivo, il LED wall può essere allestito per creare qualsiasi tipo di esperienza visiva. E’ contemplato anche un suono direzionale a quattro zone all’avanguardia.

Presentato dallo sviluppatore Marquee Development come “un ambiente di scommesse sportive unico nel suo genere”, il DraftKings Sportsbook si sviluppa su 1600 mq e può ospitare circa 670 persone.

Pressgiochi