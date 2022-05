Al casinò di Monte Carlo torna l’European Dealer Championship 2022

L’entusiasmo cresce per il ritorno il prossimo mese dell’ECA European Dealer Championship dopo un’assenza di due anni. Le squadre nazionali di 22 paesi europei si preparano a inviare 39 partecipanti al favoloso ospite di quest’anno, il Casino de Monte-Carlo, dal 16 al 18 maggio 2022.

Ad accogliere i dealer non saranno solo spettatori e sostenitori, ma anche 37 giudici il cui compito è per valutare le capacità di gioco e ospitalità dei migliori e più brillanti del continente. L’European Dealer Championship 2022 troverà il miglior giocatore durante i tre giorni di competizione. Inoltre, i concorrenti si daranno battaglia anche in alcuni spettacolari eventi collaterali per trovare il miglior cippatore, matematico, tagliatore di fiches, gestore di carte e pusher – da incoronare a Monaco.

PressGiochi