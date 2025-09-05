Aircash supera il milione di utenti

Il mercato italiano delle scommesse e del gioco online sta vivendo una fase di rapida trasformazione. Regole più stringenti e una crescente richiesta di trasparenza e sicurezza spingono gli operatori ad adattarsi velocemente. Un ruolo centrale in questo scenario è giocato dalla rete dei PVR (Punti Vendita Ricarica), che consente ricariche e pagamenti legati al gioco online. In questo contesto si inserisce Aircash — fintech europea e main sponsor dell’Hellas Verona FC — che propone soluzioni innovative e pienamente conformi alle normative, aiutando operatori e distributori italiani a restare al passo con le regole, semplificando al contempo le operazioni e migliorando l’esperienza dei giocatori.

Oltre 120 partner iGaming in Europa

A differenza di molti concorrenti in Italia, che agiscono principalmente come rivenditori per altri fornitori, Aircash è un’istituzione di moneta elettronica autorizzata e registrata presso la European Banking Authority. Questo status le consente di operare in tutti i Paesi dell’UE, garantendo un vantaggio competitivo in un mercato dove compliance e sicurezza delle transazioni sono elementi essenziali per collaborare con gli operatori di gioco.

La società conta già oltre un milione di utenti e collabora con brand di primo piano come Mastercard, Intesa Sanpaolo Group, Wolt e Glovo. Parallelamente, ha stretto rapporti con più di 120 operatori di gioco online, tra cui Kaizen Gaming, Superbet, Entain, Tipsport e FEG. Grazie a tariffe ben al di sotto della media di settore, Aircash offre agli operatori un modello operativo che consente di ridurre i costi, un vantaggio significativo in comparti come l’iGaming, dove c’è molta attenzione al tema della marginalità.

Più di 20.000 punti di pagamento in Italia

L’offerta di Aircash non si limita a soluzioni tecniche per i PVR: l’azienda integra strumenti promozionali intelligenti per sostenere la crescita degli utenti e ridurne la percentuale d’abbandono. In questo modo i partner non solo rispettano la normativa, ma rafforzano anche i propri risultati grazie a una maggiore fidelizzazione dei giocatori.

La società lavora direttamente con i distributori, eliminando passaggi intermedi non necessari. Aircash è già presente in oltre 20.000 punti di pagamento al dettaglio sul territorio italiano.

«Il lancio in Italia rappresenta un passo fondamentale per noi» spiega Mark Watts, Executive Director of Gaming di Aircash. «Il Paese ha una forte tradizione nel settore dell’iGaming e registra una crescita significativa nei pagamenti digitali. La domanda di soluzioni affidabili, economiche e sicure è enorme. Con il nostro modello operativo semplice, prezzi competitivi e grande attenzione alla compliance, siamo certi di poter offrire un reale valore ai nostri partner italiani e ai loro clienti».

A conferma di questa strategia di lungo periodo, Aircash ha scelto di diventare main sponsor dell’Hellas Verona FC per la stagione di Serie A 2025/26, rafforzando così la propria presenza e il proprio legame con il mercato italiano.

PressGiochi