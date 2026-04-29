Aircash rafforza la propria presenza in Italia attraverso partnership con i principali fornitori di piattaforme iGaming

Aircash, una delle aziende fintech europee in più rapida crescita, ha annunciato una serie di partnership strategiche con tre dei principali fornitori italiani di piattaforme di intrattenimento online: Microgame, Octavian ed Exalogic. Gli accordi sono ulteriormente rafforzati da integrazioni dirette con concessionari di gioco legale italiani autorizzati, segnando una tappa significativa per Aircash nel mercato italiano.

Attraverso queste collaborazioni, Aircash amplia l’accesso a soluzioni di pagamento rapide, conformi e facili da utilizzare per i giocatori in tutta Italia, coprendo sia i canali fisici che quelli digitali. La collaborazione consente agli operatori autorizzati di offrire ai propri clienti un’esperienza semplice e immediata per depositi e prelievi, mantenendo al contempo i più elevati standard di conformità normativa.

I principali vantaggi della soluzione Aircash includono:

Una rete di oltre 50.000 punti in tutta Italia per un comodo accesso al contante

Transazioni istantanee in tempo reale che migliorano l’esperienza utente

Utenti completamente verificati con conformità end-to-end ai requisiti normativi italiani

Dai punti vendita PVR ai canali online e mobile, Aircash offre ai giocatori la possibilità di depositare e prelevare fondi in qualsiasi momento e ovunque. Allo stesso tempo, la piattaforma aiuta gli operatori a raggiungere nuovi pubblici attraverso il marketplace Aircash, aprendo ulteriori canali di acquisizione in un mercato altamente competitivo.

“Siamo lieti di collaborare con leader del settore come Microgame, Octavian ed Exalogic”, ha dichiarato Mark Watts, Executive Director iGaming di Aircash. “L’Italia rappresenta per noi un mercato strategicamente rilevante e queste partnership ci permettono di offrire un valore concreto sia agli operatori sia ai giocatori, combinando la comodità dei pagamenti digitali con l’affidabilità della nostra ampia rete retail.”

Le nuove collaborazioni riflettono l’impegno di Aircash nei confronti del mercato italiano e la missione più ampia dell’azienda di fornire soluzioni di pagamento innovative, sicure e accessibili in tutta Europa.

Informazioni su Aircash

Aircash è una società fintech europea che offre una soluzione completa di pagamento mobile, combinando la praticità digitale con una delle più grandi reti di cash-in/cash-out del continente. Autorizzata e regolamentata, Aircash serve quasi due milioni di utenti in diversi mercati europei, offrendo servizi di pagamento rapidi, sicuri e pienamente conformi.

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