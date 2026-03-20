Aircash protagonista a ENADA Primavera: focus su pagamenti digitali e sviluppo del mercato italiano

Il team Aircash ha preso parte alla 38ª edizione di ENADA Primavera, il principale evento dell’industria del gaming nel Sud Europa e nel bacino del Mediterraneo, che riunisce operatori, fornitori di tecnologia e decision maker impegnati a definire il futuro del settore.
L’Italia rappresenta uno dei nostri mercati emergenti chiave e la presenza a ENADA costituisce un ulteriore passo nello sviluppo dei nostri servizi e delle partnership a livello locale.
Due rappresentanti di Aircash sono inoltre intervenuti sul palco. Mattia Nicelli, Country Growth Specialist per l’Italia, ha partecipato al panel “Physical Network and Online Channel: The Reorganization of Retail Between PVR, New AWPs, and New Services”, sottolineando come, per far progredire efficacemente il mercato, sia necessario il coinvolgimento attivo di tutte le componenti dell’ecosistema.
Aircash è pronta a supportare gli operatori italiani con soluzioni di pagamento conformi e scalabili, in grado di colmare il divario tra contante e digitale, rispondendo alle attuali esigenze del mercato.