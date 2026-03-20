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Aircash protagonista a ENADA Primavera: focus su pagamenti digitali e sviluppo del mercato italiano

Il team Aircash ha preso parte alla 38ª edizione di ENADA Primavera, il principale evento dell’industria del gaming nel Sud Europa e nel bacino del Mediterraneo, che riunisce operatori, fornitori

20 Marzo 2026

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Il team Aircash ha preso parte alla 38ª edizione di ENADA Primavera, il principale evento dell’industria del gaming nel Sud Europa e nel bacino del Mediterraneo, che riunisce operatori, fornitori di tecnologia e decision maker impegnati a definire il futuro del settore.

L’Italia rappresenta uno dei nostri mercati emergenti chiave e la presenza a ENADA costituisce un ulteriore passo nello sviluppo dei nostri servizi e delle partnership a livello locale.

Due rappresentanti di Aircash sono inoltre intervenuti sul palco. Mattia Nicelli, Country Growth Specialist per l’Italia, ha partecipato al panel “Physical Network and Online Channel: The Reorganization of Retail Between PVR, New AWPs, and New Services”, sottolineando come, per far progredire efficacemente il mercato, sia necessario il coinvolgimento attivo di tutte le componenti dell’ecosistema.

Daniele Tagliarini, Aircash Advisor, è intervenuto invece al panel “Digital Payments and iGaming: Driving Growth in the New Gaming Market”, evidenziando come le partnership tra provider di pagamenti e operatori del gaming possano contribuire alla creazione di un ecosistema più stabile e conforme per i giocatori.

Aircash è pronta a supportare gli operatori italiani con soluzioni di pagamento conformi e scalabili, in grado di colmare il divario tra contante e digitale, rispondendo alle attuali esigenze del mercato.

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