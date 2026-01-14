Newsletter

15 Gennaio 2026 - 11:54

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Aircash a ICE Barcelona 2026: soluzioni di cash-in e cash-out per i concessionari di gioco legale italiani

Aircash sarà presente a ICE Barcelona 2026, l’appuntamento di riferimento per l’industria del gaming, con un’offerta dedicata ai concessionari di gioco legale italiani e alle loro reti di punti vendita

14 Gennaio 2026

Share the post "Aircash a ICE Barcelona 2026: soluzioni di cash-in e cash-out per i concessionari di gioco legale italiani"

Stampa pagina

Aircash sarà presente a ICE Barcelona 2026, l’appuntamento di riferimento per l’industria del gaming, con un’offerta dedicata ai concessionari di gioco legale italiani e alle loro reti di punti vendita ricariche (PVR).

Aircash opera come Istituto di Moneta Elettronica autorizzato, pienamente conforme alle direttive europee sui servizi di pagamento e alle normative italiane applicabili al settore. Forte di una presenza consolidata in diversi mercati europei, l’azienda ha sviluppato soluzioni specializzate di cash-in e cash-out, che consentono agli utenti di convertire denaro contante in valore digitale e viceversa, in modo semplice, sicuro e regolamentato.

La piattaforma tecnologica Aircash è progettata per integrarsi in modo efficiente con le infrastrutture dei concessionari e delle reti PVR, garantendo massima compatibilità operativa e flessibilità di implementazione. L’architettura del sistema bilancia due esigenze chiave: da un lato un’esperienza fluida e intuitiva per il cliente finale, dall’altro l’ottimizzazione dei processi operativi del punto vendita, con riduzione delle complessità amministrative e dei tempi di gestione delle transazioni per il concessionario.

Aircash garantisce onboarding rapido, regolamenti puntuali e condizioni commerciali competitive, generando benefici concreti per i PVR: incremento del traffico in negozio e crescita dei volumi transazionali.

Espansione Italia 2026

Nel corso del 2026 Aircash concentrerà i propri investimenti su:

  • rafforzamento delle partnership con i concessionari di gioco legale italiani;
  • sviluppo di soluzioni online-to-offline per convertire traffico digitale in visite fisiche presso i punti vendita;
  • immediato allineamento a eventuali nuovi requisiti normativi italiani.

ICE Barcelona: incontriamoci!

Durante la fiera Aircash presenterà:

  • soluzioni di ricarica dei conti di gioco a supporto dell’attività retail PVR, pienamente conformi alle nuove normative;
  • campagne B2C finalizzate a generare traffico qualificato nei PVR, garantendo efficienza e velocità delle operazioni;
  • modelli commerciali strutturati per differenziare l’offerta dei PVR e creare nuove opportunità di ricavo.

Da sempre Aircash supporta in Europa i concessionari di gioco legale nell’acquisizione di nuovi clienti, nella loro fidelizzazione e nello sviluppo di nuovi canali di ricavo, con la solidità di un operatore regolamentato.

Fissiamo un incontro a Barcellona.

Per maggiori informazioni o per organizzare un meeting durante ICE Barcelona 2026, contattate il team Aircash.

Aircash

Ufficio Comunicazione

 

PressGiochi

Leggi anche

Gioco online illegale: vale la legge del Paese del giocatore

Regno Unito: Michael Dugher si dimette da presidente del Betting and Gaming Council

IGT: tre jackpot milionari distribuiti a dicembre

Scommesse online, Mondiali 2026 trainano la crescita: il 19% debutta nel betting

Conti di gioco: ADM pubblica la nuova versione del Protocollo di Comunicazione PACG 3.1

Aircash a ICE Barcelona 2026: soluzioni di cash-in e cash-out per i concessionari di gioco legale italiani

Serie A – Milan favorito a Como dalla storia ma Fabregas ci crede

Legge di Bilancio 2026, STS FIT: “Poco gioco nel Bilancio 2026”

Gioco online, ADM: sì ai sottodomini ma resta l’obbligo del sito unico

Buechele (Ceo Novomatic Italia): “Un 2026 tra innovazione, strategia e presenze fieristiche di rilievo”

I sostenitori della ICE Sustainable Gambling Zone raccolgono 80.000 euro per enti impegnati nel gioco responsabile

Esplorare la Voce Narrativa attraverso la Fiction Digitale

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy