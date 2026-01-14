Aircash a ICE Barcelona 2026: soluzioni di cash-in e cash-out per i concessionari di gioco legale italiani

Aircash sarà presente a ICE Barcelona 2026, l’appuntamento di riferimento per l’industria del gaming, con un’offerta dedicata ai concessionari di gioco legale italiani e alle loro reti di punti vendita

Aircash sarà presente a ICE Barcelona 2026, l’appuntamento di riferimento per l’industria del gaming, con un’offerta dedicata ai concessionari di gioco legale italiani e alle loro reti di punti vendita ricariche (PVR).

Aircash opera come Istituto di Moneta Elettronica autorizzato, pienamente conforme alle direttive europee sui servizi di pagamento e alle normative italiane applicabili al settore. Forte di una presenza consolidata in diversi mercati europei, l’azienda ha sviluppato soluzioni specializzate di cash-in e cash-out, che consentono agli utenti di convertire denaro contante in valore digitale e viceversa, in modo semplice, sicuro e regolamentato.

La piattaforma tecnologica Aircash è progettata per integrarsi in modo efficiente con le infrastrutture dei concessionari e delle reti PVR, garantendo massima compatibilità operativa e flessibilità di implementazione. L’architettura del sistema bilancia due esigenze chiave: da un lato un’esperienza fluida e intuitiva per il cliente finale, dall’altro l’ottimizzazione dei processi operativi del punto vendita, con riduzione delle complessità amministrative e dei tempi di gestione delle transazioni per il concessionario.

Aircash garantisce onboarding rapido, regolamenti puntuali e condizioni commerciali competitive, generando benefici concreti per i PVR: incremento del traffico in negozio e crescita dei volumi transazionali.

Espansione Italia 2026

Nel corso del 2026 Aircash concentrerà i propri investimenti su:

rafforzamento delle partnership con i concessionari di gioco legale italiani;

sviluppo di soluzioni online-to-offline per convertire traffico digitale in visite fisiche presso i punti vendita;

immediato allineamento a eventuali nuovi requisiti normativi italiani.

ICE Barcelona: incontriamoci!

Durante la fiera Aircash presenterà:

soluzioni di ricarica dei conti di gioco a supporto dell’attività retail PVR, pienamente conformi alle nuove normative;

campagne B2C finalizzate a generare traffico qualificato nei PVR, garantendo efficienza e velocità delle operazioni;

modelli commerciali strutturati per differenziare l’offerta dei PVR e creare nuove opportunità di ricavo.

Da sempre Aircash supporta in Europa i concessionari di gioco legale nell’acquisizione di nuovi clienti, nella loro fidelizzazione e nello sviluppo di nuovi canali di ricavo, con la solidità di un operatore regolamentato.

Fissiamo un incontro a Barcellona.

Per maggiori informazioni o per organizzare un meeting durante ICE Barcelona 2026, contattate il team Aircash.

Aircash

Ufficio Comunicazione

PressGiochi