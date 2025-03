Ai microfoni di Betsson Sport le Aquile di Palermo: sport, inclusività e passione

Grazie al costante supporto di Betsson Sport, si consolida sempre di più il legame tra il brand e la comunità locale, con particolare attenzione al mondo dello sport inclusivo. Un esempio concreto di questo impegno è l’incredibile lavoro svolto dalle Aquile di Palermo, una squadra che si batte per sostenere squadre di hockey e calcio in carrozzina, dando così voce e visibilità a chi, a causa della disabilità, non ha sempre accesso agli sport tradizionali.

Nella video intervista realizzata dal brand, Gaetano Glorioso, Direttore Sportivo della Aquile di Palermo ASD, ha raccontato la storia del club. Una realtà che nasce da un’idea semplice ma rivoluzionaria: dare la possibilità a chi soffre di distrofia muscolare di praticare uno sport simile all’hockey. La squadra è stata fondata da Pietro Di Gia, che, in passato, ha vissuto personalmente le difficoltà di chi si trova a vivere una disabilità. Numerosi sono stati gli esempi nel corso dell’intervista, ma uno è rimasto emblematico. Nel 2002, infatti, Pietro ha preso parte alla prima edizione dell’Europeo di Wheelchair Hockey, raggiungendo Londra con una lunga avventura in traghetto e auto, per partecipare a una sfida che gli avversari ricordano ancora con ammirazione.

In seguito, ai microfoni di Betsson Sport, è stato intervistato anche il capitano della squadra, Pietro Boncimino, che ha condiviso la sua esperienza e il suo cambiamento di prospettiva nei confronti della disabilità, grazie allo sport. “Io non tratto i miei compagni come disabili,” ha spiegato Boncimino, “parlo con loro a 360 gradi e cerco sempre di motivarli a non fermarsi mai, affrontando ogni ostacolo con determinazione.” Un momento che gli è rimasto particolarmente impresso è stato il gol della vittoria a Firenze, segnato negli ultimi 10 secondi di una partita difficile, una grande emozione per tutti i presenti.

Al momento dell’incontro sono intervenuti anche due calciatori del Palermo FC, Federico Di Francesco e Pietro Ceccaroni, che hanno scelto di mettersi in gioco con le Aquile del Palermo. I due calciatori hanno condotto un’intervista con il Presidente e con il capitano della squadra e hanno parlato dei valori che rappresentano il Palermo Calcio. “Indossare questa maglia è una grande responsabilità,” ha detto Ceccaroni, “è nostro compito far capire cosa significa la città e la squadra, trasmettendo l’amore e la passione che ci uniscono.” Di Francesco ha aggiunto: “Con questa maglia, percepiamo un forte senso di appartenenza e sentiamo l’amore dei tifosi.”

Guardando al futuro, le Aquile di Palermo sono pronte a compiere un altro grande passo: per la prima volta, infatti, parteciperanno alla Coppa Italia. Il loro obiettivo principale è farsi conoscere e coinvolgere nuovi atleti in questa disciplina, facendo crescere sia l’hockey che il football in carrozzina e continuando a far volare alto la loro passione.

Curiosi di scoprire come continua l’intervista ai calciatori del Palermo? Visita il link per saperne di più!

PressGiochi