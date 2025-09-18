AGSI incontra l’on. Romano: “Grazie per l’impegno contro la discriminazione bancaria nel settore giochi”
18 Settembre 2025
L’Associazione Gestori Scommesse Italia (AGSI) ha incontrato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati l’onorevole Francesco Saverio Romano per esprimere il proprio ringraziamento a seguito dell’approvazione della proposta di legge contro la discriminazione bancaria, presentata dallo stesso deputato. A darne notizia è stato il presidente dell’AGSI, Pasquale Chiacchio, insieme al vicepresidente Antonio Guitto, presenti all’incontro.
“Abbiamo voluto ringraziare personalmente l’onorevole Romano per il risultato importante portato a compimento – ha dichiarato Chiacchio –. La sua iniziativa legislativa rappresenta un passo fondamentale per il nostro settore, spesso penalizzato ingiustamente da restrizioni bancarie che hanno messo in difficoltà imprenditori e lavoratori”.
Il presidente AGSI ha inoltre sottolineato che l’associazione continuerà a seguire con attenzione l’iter della misura: “Adesso monitoriamo i lavori della Commissione Finanze al Senato, presieduta dal senatore Massimo Caravaglia, affinché il provvedimento diventi definitivamente operativo e possa garantire maggiore equità a tutti gli operatori del comparto”.
Con questo incontro, AGSI ribadisce il proprio impegno a tutela delle imprese del gioco pubblico, chiedendo che venga riconosciuto pienamente il ruolo del settore nel rispetto delle regole e della legalità.