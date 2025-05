AGSI: gli auguri di Pasquale Chiacchio al nuovo presidente SAPAR Sergio D’Angelo

Pasquale Chiacchio, a titolo personale e in qualità di rappresentante dell’Associazione Gestori Scommesse Italia (AGSI), ha espresso i suoi più sinceri auguri di buon lavoro a Sergio D’Angelo, recentemente eletto presidente nazionale di SAPAR, e a tutto il nuovo Consiglio Direttivo.

“Rivolgo le mie congratulazioni a Sergio D’Angelo – ha dichiarato Chiacchio – per l’importante incarico ricevuto. Sono certo che saprà interpretare al meglio le esigenze del comparto in un momento di grande trasformazione e sfide cruciali per il futuro del gioco legale in Italia.”

Nello stesso intervento, Chiacchio ha voluto ringraziare anche il presidente uscente Domenico Distante, che ha guidato SAPAR dal 2018 al 2025. “A nome mio e di AGSI – ha aggiunto – esprimo un sentito ringraziamento a Domenico Distante per il lavoro svolto in questi anni con impegno, dedizione e spirito di servizio verso l’intero settore.”