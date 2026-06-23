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AGSI e ANCI avviano tavolo di confronto su territorio, legalità e imprese

Si è svolto questa mattina, presso la sede regionale di ANCI Campania, un incontro tra il presidente di ANCI Campania, dott. Francesco Morra, e il presidente nazionale dell’Associazione Gestori Scommesse

23 Giugno 2026

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Si è svolto questa mattina, presso la sede regionale di ANCI Campania, un incontro tra il presidente di ANCI Campania, dott. Francesco Morra, e il presidente nazionale dell’Associazione Gestori Scommesse Italia (AGSI), Dott. Pasquale Chiacchio

L’incontro, caratterizzato da un confronto aperto e costruttivo, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo sulle principali tematiche che interessano il comparto del gioco legale, con particolare riferimento alle normative di settore, alla fiscalità, alla pianificazione territoriale, alla tutela delle imprese e agli effetti delle ordinanze adottate dai singoli Comuni.

Il confronto tra AGSI e gli enti locali si inserisce nel percorso di dialogo promosso sul territorio e finalizzato alla ricerca di soluzioni equilibrate e sostenibili, capaci di coniugare le esigenze delle amministrazioni comunali con quelle delle imprese che operano nel pieno rispetto della legalità.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di avviare un percorso di collaborazione istituzionale stabile, anche attraverso la possibile definizione di un protocollo d’intesa. L’obiettivo comune è favorire un confronto permanente sui temi che riguardano il settore, nell’interesse dei Comuni, delle imprese e dei cittadini, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle eventuali future disposizioni legislative.
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