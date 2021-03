AGSI. Chiacchio presenta le problematiche del settore giochi in Camera di Commercio di Napoli

Come Presidente dell’A.G.S.I. ,

In Compagnia del Vice Presidente Antonio Guitto, oggi pomeriggio ci siamo recati in Camera di Commercio di Napoli, per incontrare il Presidente Dott. Ciro Fiola.

Al Presidente Fiola vanno i nostri ringraziamenti per la cordialità e la disponibilità manifestata nel recepire con sensibilità i tanti problemi di tutti gli operatori del settore dei Giochi Legali

e di tante altre Attività ex Produttive ,

Tutti in Grandissima Sofferenza!!!

Noi non ci fermiamo!!!!



È quanto fa sapere Pasquale Chiacchio presidente di AGSI e GiocareItalia.