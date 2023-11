Agsi, 1 dicembre a Napoli convegno sul gioco legale

Gioco legale: rispetto delle regole, legge regionale Campania, legislazione nazionale e rapporto con le banche. Questi gli argomenti centrali del convegno promosso dall’Associazione Gestori Scommesse Italia per i suoi dieci

Questi gli argomenti centrali del convegno promosso dall’Associazione Gestori Scommesse Italia per i suoi dieci anni dalla costituzione per venerdì 1 dicembre 2023, alle ore 10.30, al Pan-Palazzo delle arti Napoli (sala Roberto di Stefano), via dei Mille 60.

Introduce e coordina Pasquale Chiacchio (presidente Agsi).

Moderati da Mimmo Falco, vice presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, interverranno: Felice Laudadio, cassazionista, esperto diritto amministrativo; Bruno Mercurio, docente diritto amministrativo Università l’Orientale di Napoli; Emilio di Marzio, vice presidente Osservatorio Regione Campania sul Dga; Biagio Riccio, cassazionista, esperto di diritto bancario; Giuseppe Bruscolotti, storico capitano Calcio Napoli, vice presidente Agsi; Massimo Cilenti, presidente commissione Politiche sociali del Comune di Napoli; Giuseppe Cirillo, vice sindaco Città metropolitana di Napoli; Francesco Urraro, Consiglio di presidenza Consiglio di stato; Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli.

