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Agrigento: sala giochi ritrovo abituale di pregiudicati, chiusa l’attività per otto giorni

La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad una sala giochi e scommesse situato nella provincia siciliana. Il citato provvedimento amministrativo, emesso dal

06 Maggio 2026

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La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad una sala giochi e scommesse situato nella provincia siciliana.

Il citato provvedimento amministrativo, emesso dal Questore di Agrigento, è scaturito a seguito delle diverse attività di controllo effettuate sia da personale dipendente della Divisione P.A.S. che da quello dell’U.P.G.e S.P., finalizzate alla verifica del rispetto delle normative inerenti la gestione delle attività commerciale, soprattutto in ordine alla frequentazione di soggetti controindicati.

Invero, l’attività di controllo permetteva di accertare che la citata sala giochi è frequentata da diversi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, anche per reati inerenti agli stupefacenti.

Pertanto, l’attività commerciale in argomento, essendo ritenuta abituale ritrovo di pregiudicati e di persone pericolose, costituenti pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata sospesa con decorrenza odierna per giorni otto, con conseguente cessazione immediata dell’attività di sala giochi e scommesse.

 

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