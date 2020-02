Agliata (Cristaltec Spa): “Rafforzate le misure anti effrazione e manomissione delle nostre schede”

In data odierna La Guardia di Finanza di Torino con proprio comunicato ha reso noto la vasta attività di controllo coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino finalizzata a verificare episodi di manomissione ed alterazione – da parte di soggetti terzi – in danno di alcune schede di gioco prodotte da Cristaltec Spa e in esercizio su Apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110 comma 6/a TULPS.

A riguardo Cristaltec Spa, – afferma Giovanni Agliata, Presidente Cristaltec e Vicepresidente As.tro – quale soggetto offeso e danneggiato nonché quale operatore da sempre impegnato nel rispetto dei principi di legalità, ha offerto ogni necessaria collaborazione e supporto alle Autorità procedenti affinché fossero portati alla luce eventuali comportamenti illeciti.

Per quanto consta, trattasi di episodi – comunque limitati rispetto al numero di schede distribuito da Cristaltec – di manomissione mediante rottura fisica del guscio e successiva alterazione informatica mediante artifici al fine di ottenere anomalie di funzionamento e di registrazione contabile di singoli Apparecchi.

Al fine di ovviare ad equivoci di sorta, intendiamo ribadire che i modelli di scheda interessati, sottoposti ad ogni più scrupolosa verifica anche su sollecitazione della stessa Cristaltec Spa, sono risultati all’origine – nella fase di progettazione, produzione, distribuzione – perfettamente rispondenti alle norme tecniche e di legge, come già peraltro attestato in precedenza nella fase di verifica tecnica.

In ogni caso Cristaltec Spa, avuto conoscenza dei tentativi di manomissione, indipendentemente dai limiti costituenti il rispetto delle previsioni di legge, per le nuove schede prodotte (da ultimo per rispondere alla recente modifica legislativa in tema di Pay Out) e in corso di distribuzione, ha ulteriormente rafforzato le misure anti effrazione e manomissione in modo da rendere impossibili anche alterazioni del tipo di quelle segnalate. Siamo dunque in grado di fornire ogni più ampia rassicurazione alla clientela rispetto alla qualità, sicurezza e legalità dei prodotti.

Cristaltec Spa è e rimarrà a fianco della propria clientela nel rispetto dei principi di trasparenza e di legalità.

