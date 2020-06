Agisco invia al Governo il protocollo anti-Covid19 per la riapertura dei negozi di gioco

Assicurare pulizia giornaliera e pulizia di fine turno di tastiere touch, e mouse con adeguati detergenti. Obbligo di sanificazione periodica con prodotti come da circolare Min. Salute del 22.02.2020; Si consiglia l’utilizzo di società iscritte alla CCIAA come imprese di sanificazione e la periodicità sarà maggiore per le attività aperte al pubblico. Le operazioni di sanificazione periodica possono essere effettuate internamente previa predisposizione di apposito Protocollo di Pulizia e Sanificazione. Disponibilità di soluzioni igienizzanti per le mani ai varchi aziendali.

Sono queste solo alcune degli obblighi contenuti nel Protocollo aziendale covid19 redatto dall’Associazione Agisco ed inviato al Governo, oltre che al Comitato tecnico Scientifico presso la Presidenza del Consiglio, all’Inail, alla Conferenza Stato-Regioni e al Ministero della Sanità, con la richiesta di riapertura dei negozi.

Il protocollo è disposto per essere applicato all’interno di “Negozi“ (come definiti dall’art. 38, comma 1, lettera c) del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (cd. Decreto Bersani) dedicati alla commercializzazione del Gioco Pubblico, in particolare scommesse e apparecchi da intrattenimento e divertimento (VLT e SLOT), locali di ampia metratura e nei quali è fatto divieto di accesso ai minori di anni 18.

Per ogni Negozio, in considerazione alla metratura del locale, è stabilito il numero massimo di “Persone” che possono essere contemporaneamente presenti in ogni “ambiente” del Negozio, fissato in 1 Persona ogni 4mq della superficie considerata. Dove possibile sono creati dei percorsi di accesso differenziati per Entrata ed Uscita.

Nelle aree gioco (banconi, terminali self-service, apparecchi di gioco) deve essere garantita la distanza fra le Persone, prevedendo lo spostamento fisico delle postazioni affinché si trovino a non meno di 2 metri di distanza l’una dall’altra, misuratura gli «assi» delle apparecchiature o, in alternativa, da bordo a bordo delle apparecchiature, oppure disattivando/spegnendo le postazioni/terminali/apparecchi in maniera alternata. Qualora sia possibile separare le postazioni con barriere fisiche (ad esempio pannelli di plexiglass) la distanza minima è ridotta a 1 metro.

Tutte le Persone presenti all’interno dei Negozi dovranno inoltre obbligatoriamente utilizzare i seguenti DPIA in mancanza dei quali sarà vietato l’ingresso nel Negozio.

