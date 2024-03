Agic valuta positivamente l’avvio del riordino del gioco online in Italia

Agic, l’Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione, accoglie con favore l’approvazione definitiva del decreto legislativo sul gioco online. In rappresentanza dei principali concessionari del gioco pubblico, (IGT, Lottomatica, Sisal Italia

Agic, l’Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione, accoglie con favore l’approvazione definitiva del decreto legislativo sul gioco online. In rappresentanza dei principali concessionari del gioco pubblico, (IGT, Lottomatica, Sisal Italia e Snaitech), Agic valuta positivamente questo primo passo verso una riforma complessiva del settore, improntata a una visione più moderna, sicura e innovativa. Questo approccio è fondamentale per garantire una corretta pianificazione industriale che si adatti al mutato contesto di mercato, assicurando un sistema concessorio adeguato e realmente efficace nel lungo termine per i consumatori, la rete dei rivenditori e gli operatori del settore.

Dopo anni di frammentazione e proroghe le misure incluse nel decreto rappresentano un significativo passo avanti, in un settore ancora caratterizzato da una normativa disomogenea. È ora evidente la necessità di un riordino completo ed organico per tutelare i giocatori, garantire la legalità e contribuire a rendere il mercato del gioco sempre più trasparente.

Agic si impegna a collaborare attivamente con le autorità competenti per assicurare un’applicazione efficace di queste nuove disposizioni, mantenendo sempre al centro l’obiettivo di promuovere un’industria del gioco responsabile e sostenibile.

PressGiochi