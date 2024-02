AGIC in Senato su decreto gioco online: “Sia ADM ad intervenire per migliorare l’applicazione della norma”

Anche l’associazione AGIC è intervenuta questa mattina in Senato durante le audizioni nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo Atto n. 116 recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di

Anche l’associazione AGIC è intervenuta questa mattina in Senato durante le audizioni nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo Atto n. 116 recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.

Michele Sessa, di AGIC, ha dichiarato che in linea generale si è soddisfatti dal quadro del decreto. Come grandi industrie si è infatti molto attenti alle fasce più deboli della popolazione e c’è una parte del decreto che porta alle aziende a cui saranno assegnate le nuove concessioni la necessità e l’obbligatorietà di fare investimenti in tecnologia per la tutela dei giocatori e del gettito.

Ha detto che i 7 milioni sono una cifra che, data l’ampiezza del mercato, è adeguata rispetto agli obiettivi di finanza pubblica che si è posto il Governo. Inoltre, ha espresso favore verso il fatto che per quest’anno si rinnova la proroga delle attuali concessioni fino alla fine del 2024 e si avranno finalmente le gare per assegnare le nuove concessioni.

Ha detto che è fondamentale, dopo la regolazione del mercato online, passare a quella del mercato retail, perché esso rappresenta ancora oltre il 50% della raccolta dei giochi in Italia e non si può sganciare una distribuzione così importante dalla riforma complessiva del settore.

Sessa ha evidenziato che occorrono interventi che riguardino il fatto che soggetti terzi che non siano concessionari non possano esercire attraverso siti web raccolta di gioco per conto dei concessionari. Una sorta di subappalto. La normativa attuale lo prevede ma si ritiene sia una distorsione rispetto ad un mercato così sensibile e rispetto ad un titolo concessorio rilasciato dall’amministrazione.

Ha poi auspicato che venga mandato incarico all’Agenzia dei monopoli di operare dei minimi interventi per fotografare al meglio la realtà di mercato rispetto alla norma che verrà licenziata.

Per STS FIT è intervenuto Emilio Zamparelli, il quale ha dichiarato che il governo dopo oltre un decennio di immobilismo e di rinvii, caratterizzati da numerose proroghe, ha finalmente messo mano al riordino del settore.

Sull’articolo 15 del decreto ha detto che c’è un elemento di estrema chiarezza su quali siano i luoghi dove sarà possibile istituire punti vendita e di ricarica. I luoghi sono individuati nelle tabaccherie che raccolgono anche il gioco pubblico. Questo pone fine ad un vuoto normativo che ha consentito negli ultimi tempi un proliferare indiscriminata di punti vendita anche in esercizi diversi da quelli del comparto.

Sull’albo telematico per la registrazione di coloro che svolgono attività di punti vendita e ricarica ha detto che la scelta è estremamente condivisibile, in quanto dà al consumatore la certezza di poter verificare se sta giocando in un punto autorizzato. La criticità è riscontrabile nel pagamento di 200 euro come tassa di iscrizione per il primo anno e di 150 euro per gli anni successivi. Importi che appaiono eccessivi, se rapportati alla redditività derivante dalla attività di apertura e di ricarica del conto gioco.

In riferimento al limite dei 100 euro settimanali di ricarica, ha detto che questa è una scelta incomprensibile. Il conto-gioco infatti è già un elemento tracciato, il giocatore che apre un conto gioco viene identificato, censito, quindi si conoscono tutte le operazioni che vengono compiute su quel conto gioco. Quindi prevedere 100 euro di ricarica settimanale è assolutamente inutile.

In conclusione, ha richiesto una riduzione a 50 euro per l’iscrizione all’albo, una rimodulazione della stessa, prevedendo il pagamento di una tantum solamente alla prima iscrizione. Rialzando l’ammontare della ricarica settimanale sul conto gioco.

PressGiochi