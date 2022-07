UK, Gambling Commission: “Delusione per il contenzioso di Camelot. Rallenta il processo di assegnazione della quarta licenza della National lottery”

Il 29 giugno, l’Alta Corte ha revocato una sospensione automatica che impediva alla Gambling Commission di assegnare formalmente la quarta licenza della National Lottery ad Allwyn Entertainment UK (Allwyn).

Due parti – Camelot e IGT – hanno successivamente chiesto alla Corte d’Appello di impugnare tale decisione.

In data 14 luglio, – spiega oggi la Gambling Commission – il Tribunale ha autorizzato il ricorso. Ciò significa che la sospensione automatica rimane in essere, in attesa dell’esito del procedimento di appello. L’udienza di appello dovrebbe svolgersi nella settimana del 12 settembre. Durante tutto il contenzioso, siamo stati chiari sul fatto che interrompere l’attuazione dei piani di Allwyn avrebbe presentato conseguenze potenzialmente gravi per la National Lottery, correndo il rischio che questa non funzioni al massimo delle sue potenzialità all’inizio della quarta licenza.

Siamo ovviamente delusi da questo risultato, ma rispettiamo la decisione del tribunale. Il processo di appello genererà sfide per il passaggio alla quarta licenza e ulteriore ritardo nell’assegnazione della licenza ad Allwyn. Ci rammarichiamo per la decisione di terzi di avviare un’azione legale a seguito dell’esito di un concorso di grande successo per la quarta licenza della National Lottery, azioni che potrebbero incidere sul passaggio alla Quarta Licenza e, in definitiva, sul finanziamento per buone cause.

Tuttavia, rimane la nostra priorità garantire una transizione senza interruzioni tra la terza e la quarta licenza della National Lottery, in modo che i giocatori possano continuare a divertirsi giocando in modo sicuro. Al fine di proteggere l’integrità del processo, non saremo in grado di discutere le specifiche fino alla conclusione del contenzioso.

